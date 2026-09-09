Căn nhà ở Việt Nam Tuấn Hưng tuyên bố không bán bằng mọi giá trước khi sang Mỹ

Với Tuấn Hưng, căn nhà nằm trên con phố đắt đỏ ở Hà Nội này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Trước khi đưa vợ con sang Mỹ sinh sống và làm việc, Tuấn Hưng từng nhiều lần nhắc đến căn nhà trên phố Hàng Khay, Hà Nội như một tài sản đặc biệt gắn với gia đình và sự nghiệp. Không chỉ có vị trí đắc địa bên Hồ Hoàn Kiếm, nơi đây còn trở thành "Góc ban công" quen thuộc, nơi nam ca sĩ nhiều lần đứng hát miễn phí phục vụ người dân. Đây cũng là nơi tổ chức lễ ăn hỏi của Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby vào năm 2014.

Căn nhà gồm 3 tầng, nằm sát Hồ Hoàn Kiếm, có giá trị lên đến vài chục tỷ đồng. Tọa lạc giữa khu phố cổ, nơi này không sở hữu không gian rộng rãi như những căn biệt thự ở khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất lại nằm ở vị trí đắc địa, ngay giữa khu vực trung tâm.

Căn nhà nằm trên phố Hàng Khay của Tuấn Hưng

Nhà của nam ca sĩ có view nhìn thẳng ra Hồ Gươm

Bên trong, ngôi nhà được thiết kế theo hướng ấm áp, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi. Đồ nội thất phần lớn mang vẻ mộc mạc, đồng thời hài hòa với nét đặc trưng của những căn nhà lâu năm trong khu phố cũ.

Giá trị của căn nhà không chỉ nằm ở vị trí. Với Tuấn Hưng, nơi đây còn chứa đựng nhiều ký ức gia đình. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh không có ý định bán căn nhà này bằng mọi giá. Lý do đầu tiên là ban công Hàng Khay là một "sân khấu tuyệt vời nhất" đối với anh. Từ chính không gian nhỏ này, Tuấn Hưng đã tạo nên "Góc ban công" - đưa âm nhạc đến gần người nghe.

Lý do thứ hai còn mang ý nghĩa tình cảm sâu sắc hơn. Tuấn Hưng coi căn nhà như một "nhà thờ Tổ" của gia đình bởi nơi đây đã tồn tại từ thời ông của anh. Vì vậy, dù sở hữu giá trị bất động sản đáng kể, căn nhà không đơn thuần là một tài sản có thể quy đổi thành tiền.

Nội thất bên trong nhà Tuấn Hưng

Ngoài căn nhà trên phố Hàng Khay, vợ chồng Tuấn Hưng còn được biết đến có một số bất động sản khác như 1 biệt thự ở khu đô thị cao cấp tại Hà Nội, 1 căn villa có giá trị ước tính lên đến 50 tỷ ở An Bàng, Hội An.

Năm 2026, Tuấn Hưng đưa ra quyết định khiến cuộc sống của anh có rất nhiều thay đổi. Nam ca sĩ ký hợp đồng với một công ty giải trí tại Mỹ và đưa vợ cùng ba con sang xứ cờ hoa trải nghiệm môi trường sống, học tập mới. Các con của anh được hưởng chính sách miễn học phí trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Tuấn Hưng hiện cùng vợ đưa con sang Mỹ sống

Những ngày đầu ở Mỹ, Tuấn Hưng chủ động thay đổi cách sinh hoạt của gia đình. Anh cho biết các con tiến bộ nhanh về tiếng Anh, đồng thời tự lập hơn khi cùng bố mẹ làm việc nhà. Hai bé Su Hào và Son đã nhập học tại Mỹ trong tháng 8/2026, gia đình sống trong căn nhà do công ty quản lý thuê tại California. Khi không đi diễn, Tuấn Hưng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi dành thời gian cho sáng tác, học thanh nhạc và thu âm.

Dù chuyển sang Mỹ, Tuấn Hưng khẳng định đây không phải quyết định rời bỏ âm nhạc. Anh vẫn muốn hát và bước lên sân khấu khi còn được khán giả yêu thương, nhưng đặt gia đình ở vị trí quan trọng hơn.