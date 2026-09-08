Hoa hậu Ngọc Hân đi xin việc ở tuổi U40

Ngọc Hân không ngại đi xin việc mới dù đã ở tuổi U40.

Mới đây, hoa hậu Ngọc Hân thu hút sự chú ý khi đăng tải trên story hình ảnh cô đang chuẩn bị sơ yếu lý lịch để xin việc. Kèm theo bức ảnh, người đẹp 8X viết: "U40 vẫn làm hồ sơ đi xin việc, tinh thần phơi phới tuổi đôi mươi".

Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy năng lượng của Ngọc Hân nhanh chóng gây chú ý. Sau 16 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô vẫn duy trì tinh thần chủ động trong công việc, không ngại bắt đầu những hành trình mới dù đã bước sang độ tuổi U40 và có gia đình riêng.

Điều đáng chú ý, thời điểm hiện tại Ngọc Hân không phải là người đẹp chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cô theo đuổi công việc thiết kế áo dài, đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu về mỹ thuật và văn hóa truyền thống Việt Nam.

Cuộc sống hiện tại của Ngọc Hân vì thế có nhiều thay đổi so với thời điểm cô vừa đăng quang. Từ cô gái 21 tuổi bước lên sân khấu nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2010, người đẹp hiện đã là một nhà thiết kế, một người làm nghiên cứu và một người mẹ.

Ngọc Hân kết hôn với ông xã Phạm Phú Đạt, người làm việc trong ngành ngoại giao. Hai người quen nhau từ năm 2011 trong một chuyến đi tới Ai Cập, đăng ký kết hôn năm 2019 và tổ chức đám cưới vào năm 2022.

Ngọc Hân và ông xã

Tháng 2/2025, Ngọc Hân và ông xã công bố tin vui có con đầu lòng. Sau khi làm mẹ, Ngọc Hân tiếp tục cân bằng giữa gia đình và công việc.

Cách đây không lâu, Ngọc Hân vừa đón một cột mốc đáng nhớ khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật ứng dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với điểm số 8,9. Cô hoàn thành luận văn nghiên cứu về hoa văn hoa sen trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tìm cách đưa những giá trị mỹ thuật truyền thống vào các thiết kế áo dài.

Chồng con đến mừng Ngọc Hân tốt nghiệp thạc sĩ

Đáng nói, hành trình học tập của Ngọc Hân diễn ra trong khoảng thời gian cô mang thai, sinh con và chăm sóc em bé. Trong 2 năm học cao học, người đẹp vẫn duy trì việc học và không xin bảo lưu. Chồng cùng con trai cũng có mặt trong ngày cô bảo vệ luận văn và nhận bằng, trở thành những người đồng hành đặc biệt trong cột mốc mới của nàng hậu.