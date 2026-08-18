Căn nhà ở quê của YouTuber Ẩm Thực Mẹ Làm

Ngoài căn nhà cũ thường xuất hiện trên clip, gia đình kênh YouTube Ẩm Thực Mẹ Làm còn có một ngôi nhà 2 tầng bề thế.

Nhắc đến những kênh YouTube làm content cuộc sống đồng quê nổi tiếng, Ẩm Thực Mẹ Làm là cái tên quen thuộc với hơn 1 triệu người đăng ký. Đứng sau những video về bữa cơm gia đình, ruộng vườn và cuộc sống ở quê nhà là Đồng Văn Hùng (30 tuổi) cùng mẹ - cô Dương Thị Cường (61 tuổi), hiện sinh sống tại Thái Nguyên.

Đồng Văn Hùng và mẹ - cô Cường (Ảnh: Đồng Văn Hùng/ Ẩm Thực Mẹ Làm)

Hình ảnh xuất hiện thường xuyên trên Ẩm Thực Mẹ Làm là căn nhà cũ mang dáng dấp một ngôi nhà quê Bắc Bộ, với sân gạch, mái ngói cũ, hàng cây lớn và khoảng vườn phía trước.

Nhà cũ gồm 2 căn, một bếp và một nhà chính. Nhà có kiến trúc đơn giản, phần mái ngói đã phủ màu thời gian. Phía trước là khoảng sân lát gạch, nhiều chậu cây và một cây hoa giấy lớn tỏa bóng rộng. Không gian này thường được dùng để nấu nướng, sinh hoạt và ghi lại những công việc thường ngày của mẹ con Hùng.

Căn nhà cũ của mẹ con Hùng

Nhà cũ của gia đình Hùng chủ yếu dùng để quay clip nhưng vẫn được chăm chút, giữ nguyên hiện trạng như nhiều năm qua

Theo chia sẻ của Đồng Văn Hùng, gia đình từng có hoàn cảnh khó khăn, mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi mình. Sau khi học xong cấp 3, Hùng đi làm đủ công việc để phụ giúp mẹ, đồng thời tích cóp cho mục tiêu xây một căn nhà mới.

Hùng cho biết trong 8 năm, từ 2014 đến 2022, anh đã làm nhiều công việc khác nhau như công nhân, chụp ảnh rồi làm YouTube. Khi kênh Ẩm Thực Mẹ Làm được khán giả yêu mến, Hùng có cơ hội trở về quê và làm việc cùng mẹ.

Năm 2020, sau khi tích cóp được một khoản tiền, Hùng quyết định xây nhà mới cho mẹ trên mảnh đất do bà ngoại để lại, nằm gần căn nhà cũ. Công trình hoàn thành vào cuối năm 2022, sau khoảng 2 năm thi công.

Căn nhà mới của gia đình

Theo chia sẻ của Hùng với chúng tôi vào thời điểm mới xây nhà xong, căn nhà 4 tầng (gồm 1 tầng hầm) chi phí xây dựng khoảng 3 tỷ đồng, toàn bộ là tiền tự tích cóp và không vay mượn.

"Để tiết kiệm tiền làm nhà, mình chỉ chi tiêu vào những khoản cơ bản như ăn uống, thỉnh thoảng mua thêm quần áo. Còn lại thì mình đầu tư vào máy móc, đồ chụp ảnh và quay clip để phục vụ cho công việc", Đồng Văn Hùng nói.

Cũng trong chia sẻ với chúng tôi, Hùng cho biết vì thời điểm đó còn trẻ và cũng là lần đầu xây nhà nên chưa có nhiều kinh nghiệm, trong quá trình thi công phát sinh một số lỗi và chi phí.

Qua hình ảnh được Hùng chia sẻ, ngôi nhà nổi bật giữa vùng quê với mặt tiền màu trắng. So với căn nhà cũ thường xuất hiện trên YouTube, không gian sống mới có quy mô và diện mạo bề thế hơn hẳn.

Bên trong nhà mới có thiết kế đơn giản và hiện đại. Hiện tại cô Cường cùng gia đình nhỏ của Hùng sống trong căn nhà này còn nhà cũ chỉ dùng để quay clip.

Bên trong căn nhà