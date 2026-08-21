Căn nhà ở quê của Út Về Vườn

Cuộc sống yên ả nơi quê nhà của Út Về Vườn nhận về nhiều sự quan tâm.

Út Về Vườn - Trần Thị Kim Út, sinh năm 1999, đến từ An Giang, hiện sống ở Đà Nẵng - là một trong những nhà sáng tạo nội dung được chú ý với các video về cuộc sống đồng quê. Những bữa cơm gia đình, công việc thường ngày hay khoảnh khắc sinh hoạt giản dị được cô ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Trên TikTok và Facebook, Út Về Vườn hiện có tổng cộng 3,3 triệu lượt theo dõi.

Bên cạnh nội dung về cuộc sống thường nhật, hình ảnh căn nhà ở quê của Út cũng được nhiều người quan tâm. Ngôi nhà hai tầng, nằm giữa không gian nhiều cây xanh, được thiết kế theo hướng vừa hiện đại vừa giữ lại một số chi tiết mang nét mộc mạc.

Út Về Vườn

Căn nhà của gia đình Út Về Vườn đang sống

Sân vườn

Ngôi nhà hai tầng lợp ngói đỏ nằm giữa khoảng sân rộng, phần lớn diện tích được phủ cỏ xanh. Từ cổng vào sảnh chính là lối đi lát đá nhỏ, hai bên đặt thêm các chậu hoa.

Khu vực sân được bao quanh bởi hàng rào lưới thép đơn giản. Phía trên là những tán lá dừa và các loại cây khác tạo bóng mát, khiến tổng thể căn nhà giữ được vẻ gần gũi với không gian nông thôn.

Lối đi lại trong vườn được lát bê tông

Khu vườn khi mới đắp cỏ

Lối dẫn vào nhà

Thỉnh thoảng Út sẽ bày biện nấu ăn ở giữa vườn

Phòng khách

Phòng khách có thiết kế rộng mở, tạo không gian sinh hoạt chung cho cả nhà với mảng tường ốp gỗ làm điểm nhấn. Bộ sofa nỉ màu kem được đặt cùng bàn trà gỗ kính hình bầu dục, phía dưới là tấm thảm dệt họa tiết tối màu.

Các chi tiết trong phòng được phối theo những gam màu trung tính, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn giữ nét hiện đại.

Phòng khách có thiết kế và sắp đặt đơn giản

Phòng ngủ

Phần đầu giường được bọc nệm màu cam đất, tạo điểm nhấn giữa không gian. Chiếc giường lớn trải ga màu xanh bạc hà. Trên đầu giường đặt thêm những khung ảnh và gấu bông, tạo thêm nét mềm mại cho căn phòng.

Phòng ngủ

Bếp nhà chính

Khu bếp trong nhà chính có hệ tủ gỗ mang tông màu ấm, kết hợp mặt bếp đá đen bóng. Gia vị và các dụng cụ nấu nướng được sắp xếp trên hệ kệ gỗ phía trên mặt bếp. Cách bố trí này giúp khu vực nấu ăn có đầy đủ công năng nhưng vẫn khá gọn mắt. Giữa bếp có thêm bàn ăn lớn để gia đình quây quần bên nhau.

Căn bếp trong nhà chính hiện đại hơn, có nhiều thiết bị hỗ trợ hơn

Bếp nhà phụ

Nếu căn bếp trong nhà chính mang phong cách hiện đại thì khu bếp nhà phụ lại có cách bài trí khác hẳn. Mặt bàn bếp được làm bằng xi măng mài màu xám, giữ lại vẻ mộc và đơn giản.

Phía sau là hệ tủ, kệ gỗ dùng để trưng bày nhiều vật dụng như nồi đất, ấm trà, bát đĩa gốm sứ thủ công. Những món đồ này tạo cho căn bếp một không khí hoài cổ, phù hợp với tổng thể không gian nhà vườn ở quê.

Bếp trong nhà phụ thường dùng để quay các clip nấu ăn

Đôi khi nhớ miền Tây, Út sẽ bày một quầy nhỏ nấu ăn kiểu dân dã hơn

Một số hình ảnh khác trong quá trình xây dựng ngôi nhà

(Ảnh cắt từ video/ Út Về Vườn)