Căn nhà ở quê của Quốc Trường

Diễn viên Quốc Trường xây cho bố mẹ căn nhà ở Cần Thơ, ước tính có giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu qua loạt phim như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào. Sở hữu ngoại hình sáng cùng sự nghiêm túc trong diễn xuất, Quốc Trường dần tạo được dấu ấn riêng và trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn lấn sân kinh doanh và gặt hái nhiều thành công. Nam diễn viên hiện giữ vai trò CEO của một chuỗi quán ăn có hàng trăm chi nhánh trên cả nước. Bên cạnh công việc, anh cũng khiến nhiều người chú ý bởi cơ ngơi đáng nể, trong đó có biệt thự rộng 305m² tại TP.HCM và căn nhà lớn ở quê nhà Cần Thơ.

Quốc Trường vừa hoạt động showbiz, vừa kinh doanh nên tích luỹ khối tài sản đáng nể

Trong đó, căn biệt thự ở quê là món quà Quốc Trường xây để báo hiếu bố mẹ. Cơ ngơi này được xây dựng từ năm 2019 trên diện tích khoảng 700m², mất gần 2 năm mới hoàn thiện. Nam diễn viên vốn khá kỹ tính nên tự mình tham gia vào quá trình lên ý tưởng, trao đổi với kiến trúc sư và nhiều lần chỉnh sửa bản vẽ trước khi bắt tay thi công. Quốc Trường từng chia sẻ: "Cha mẹ luôn có mặt trên mỗi chặng đường của tôi trong cuộc sống và có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của tôi. Vì vậy, nếu làm được gì cho cha mẹ vui thì tôi đều sẵn lòng".

Căn biệt thự gồm 3 tầng với nhiều không gian chức năng như phòng khách, phòng bếp, 7 phòng ngủ, phòng gym... Nội thất bên trong được đầu tư khá chỉn chu, riêng khoản này từng được nam diễn viên tiết lộ tiêu tốn khoảng 10 tỷ đồng. Qua những hình ảnh được Quốc Trường chia sẻ, có thể thấy căn nhà theo đuổi phong cách hiện đại, tối giản với hai gam màu chủ đạo là trắng và xám, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Nam diễn viên đã xây căn nhà to để báo hiếu bố mẹ ở Cần Thơ

Căn biệt thự này có diện tích sử dụng lên đến 700m2, không gian cây cối vô cùng xanh mát

Gia đình của Quốc Trường thường dành nhiều thời gian tâm sự, trò chuyện bên trong khuôn viên sân vườn

Khu vườn như resort bên trong biệt thự ở quê của Quốc Trường

Không chỉ gây chú ý bởi độ rộng hay mức đầu tư, căn biệt thự còn có một chi tiết đặc biệt thể hiện rõ quan niệm sống của Quốc Trường. Trong khuôn viên nhà, nam diễn viên đặt một phiến đá phong thủy khắc hai chữ "Nhân quả". Đây cũng là triết lý anh đặc biệt coi trọng sau nhiều năm tìm hiểu sách và kinh Phật.

Quốc Trường từng kể tuổi thơ của anh gắn với một khu xóm nghèo, nơi chứng kiến không ít hoàn cảnh khó khăn. Những trải nghiệm đó khiến nam diễn viên sớm suy nghĩ về cuộc sống, từ đó tìm đến sách, kinh Phật và những triết lý nhà Phật. Sau này, anh tiếp tục được NSƯT Hữu Châu cùng một người anh hướng dẫn tìm hiểu sâu hơn.

Nam diễn viên từng tâm sự: "Hồi nhỏ gia đình tôi sống ở một xóm nghèo và phức tạp, nơi đó có nhiều người ra đi vì bệnh nặng, nên tôi rất sợ và bị ám ảnh. Tôi tự tưởng tượng cái chết sắp đến với mình, thế là tôi đọc sách, đọc kinh nhà Phật và tìm hiểu những triết lý đó. Khi lớn lên, tôi được NSƯT Hữu Châu và một người anh hướng để học những triết lý nhà Phật. Tôi kinh doanh thành công cũng là nhờ những triết lý này. Nếu không có những bài học đó, tôi khác lắm, sẽ láu cá, đề cao cái tôi và sẽ không thành công như bây giờ. Bây giờ tôi thuần lắm, tôi không kiêu kỳ, không so sánh, không sân si. Tôi thấy giàu hay nghèo cũng vậy, cái hơn nhau ở đạo đức, tư duy, chứ không phải là tài sản".

Quốc Trường đặt tảng đá lớn có khắc 2 chữ "Nhân quả" giữa không gian mặt tiền biệt thự

Phòng khách theo phong cách hiện đại, tiện cho sinh hoạt của gia đình đông người

Gian phòng thờ lại rất ấm cúng, trang nghiêm

Nhà bếp cũng có diện tích rộng rãi, là nơi nam diễn viên từng quay nhiều vlog nấu nướng

Đặc biệt, căn biệt thự này từng xuất hiện trên màn ảnh trong phiên bản Về nhà đi con thời Covid-19. Khi đó, theo kịch bản, nhân vật của Quốc Trường có một phân cảnh đi công tác tại châu Âu. Tuy nhiên, vì thời điểm quay phim trùng với giai đoạn giãn cách xã hội, ê-kíp không thể thực hiện cảnh quay tại khách sạn như dự kiến.

Cuối cùng, đạo diễn quyết định tận dụng chính căn nhà của Quốc Trường để thực hiện phân đoạn này. Nam diễn viên từng tiết lộ: "Nếu không có dịch bệnh, đoàn phim sẽ thuê một phòng khách sạn nhưng đang trong giai đoạn cách ly toàn xã hội nên đạo diễn đã đồng ý quay cảnh này tại nhà tôi. May mắn phòng ngủ của tôi được thiết kế hiện đại, kiểu châu Âu nên không cần xử lý quá nhiều".

Phòng ngủ có thiết kế như khách sạn của diễn viên Quốc trường