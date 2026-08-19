HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho

Trang
|

Lộc Fuho vẫn luôn được xem là nhân vật có màn “đổi đời” đáng kể sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội. Câu chuyện về căn nhà của Lộc là một ví dụ.

Lộc Fuho, tên thật Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa, là hiện tượng mạng khá kỳ lạ. Bắt đầu được biết đến từ khoảng năm 2018, thanh niên này gây chú ý bằng những video đời thường, công việc phụ hồ và content livestream dạy làm phụ hồ.

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho - Ảnh 1.

Lộc Fuho (Ảnh: FBNV)

Xuất thân khó khăn, mồ côi và phải đi làm từ sớm, Lộc Fuho từng sống trong căn nhà thô, nhiều năm ở trạng thái xây dựng dang dở.

Được biết căn nhà của Lộc Fuho vào thời điểm đó đã xây dở nhưng không đủ tiền hoàn thiện. Đến năm 2018, căn nhà bị mưa bão cuốn tốc mái, Lộc và em gái vẫn phải chen chúc trong ngôi nhà nhỏ.

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho - Ảnh 2.

Căn nhà cũ của Lộc Fuho (Ảnh: FBNV)

Khoảng cuối năm 2020 - đầu năm 2021, Lộc Fuho mới sửa sang căn nhà cũ để lấy vợ. Vì cải tạo trên nền nhà cũ nên không gian vẫn còn nhiều hạn chế, từ diện tích khá nhỏ chỉ khoảng 68 m².

Đặc biệt, trần nhà thấp khiến không gian bên trong dễ tạo cảm giác nóng vào mùa hè. Để khắc phục, Lộc Fuho lắp khá nhiều quạt treo tường, đồng thời sắm thêm một chiếc quạt lớn để vợ có không gian sinh hoạt thoải mái hơn.

TIN LIÊN QUAN

Căn nhà có 2 phòng ngủ. Một phòng dành cho em gái Lộc Fuho, phòng còn lại là không gian riêng của vợ chồng Lộc.

Trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, Lộc đặt nút vàng và nút bạc YouTube ngay phía trên khu vực máy tính làm việc - những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nội dung. Tường treo những bức ảnh của Kim Thủy - vợ Lộc - cùng nhiều hình cưới của hai vợ chồng. Trên giường được đặt khá nhiều gấu bông theo sở thích của vợ.

Phòng bếp có diện tích khiêm tốn nhưng được sắp xếp gọn gàng, các vật dụng cần thiết đều được bố trí đầy đủ. Liền kề là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng giặt. Chiếc máy giặt cũng từng được Kim Thủy giới thiệu là món đồ Lộc mới mua cho gia đình.

Bên hông nhà có một khoảng hiên nhỏ, vừa đủ để gia đình cất xe máy và đặt bàn ghế ngồi hóng mát.

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho - Ảnh 3.

Bên ngoài căn nhà (Ảnh cắt từ clip)

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho - Ảnh 4.

Căn bếp gọn gàng sáng sủa (Ảnh cắt từ clip)

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho - Ảnh 5.

Phòng ngủ (Ảnh cắt từ clip)

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho - Ảnh 6.

Không gian bên hông nhà là chỗ để xe máy (Ảnh cắt từ clip)

Một thời gian sau khi lấy vợ, Lộc Fuho chuyển về quê vợ (Gia Lai) sống. Tại đây, cặp đôi xây một căn nhà nhỏ với chi phí khoảng 105 triệu đồng. Diện tích không lớn nhưng được sắp xếp vừa đủ cho hai vợ chồng và con gái sinh hoạt.

Đến năm 2023, Lộc Fuho từng chia sẻ hình ảnh một ngôi nhà cực lớn tại quê vợ khiến nhiều người cho rằng anh đang sở hữu một cơ ngơi mới hoành tráng. Tuy nhiên, nam YouTuber sau đó giải thích công trình hơn 300m² này thực chất là nhà của bố vợ, được gia đình cho vợ chồng anh mượn để làm trụ sở công ty xây dựng.

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho - Ảnh 7.

Căn nhà nhỏ của Lộc khi mới chuyển về quê vợ (Ảnh cắt từ clip)

Gần nhất, vợ chồng Lộc Fuho cho biết mình đang xây một căn nhà to như lâu đài nằm trong một khu dân cư mới ở Gia Lai (Bình Định cũ). Theo giới thiệu của Lộc, ngôi nhà này được xây dựng trên khu đất gần 500m², riêng diện tích xây dựng gần 200m².

Lộc Fuho cho biết phần thô đã được triển khai và công trình dự kiến hoàn thiện vào dịp Tết 2027. Tổng chi phí cho cả tiền đất và xây dựng được tiết lộ là hơn 10 tỷ đồng.

Căn nhà ở quê của Lộc Fuho - Ảnh 8.

Ngôi nhà to như biệt thự của Lộc Fuho đang hoàn thiện (Ảnh: FBNV)

Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động

Tags

lộc fuho

nhà ở quê

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại