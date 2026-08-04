Căn nhà ở quê của Đoàn Văn Hậu

Dù các con đã đề nghị làm lại nhà mới nhưng bố mẹ Đoàn Văn Hậu vẫn giữ gìn căn nhà cấp 4 cũ.

Là một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Việt Nam, Đoàn Văn Hậu hiện có cuộc sống viên mãn bên vợ là Doãn Hải My và con trai đầu lòng. Cặp đôi từng ở trong một căn chung cư cao cấp, sau đó chuyển sang biệt thự được định giá hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu (Ảnh: IGNV)

Nhưng khác với cuộc sống hiện đại của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tại Hà Nội, căn nhà của bố mẹ nam cầu thủ ở quê nhà Hưng Hà (Hưng Yên) vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng vẻ mộc mạc, giản dị.

Được biết, căn nhà được xây cùng với năm Đoàn Văn Hậu ra đời - 1999. Đến năm 2017, bố mẹ chàng cầu thủ sửa sang lại cho mới, gia cố những chỗ hỏng hóc, thay bộ bàn ghế và làm tủ trưng bày huy chương cho con.

Ghi nhận của chúng tôi vào năm 2019, ngôi nhà cấp 4 nằm trên khuôn viên rộng rãi, phía trước là vườn rau, bao quanh bởi cây xanh, mang đậm không gian đặc trưng của làng quê Bắc Bộ.

Từ bên ngoài, ngôi nhà nổi bật với tông sơn vàng kem, mái bằng, phần hiên rộng được chống bởi bốn cột lớn ốp đá màu xám. Khoảng sân đủ rộng để cả gia đình quây quần, đỗ xe hay tổ chức những bữa cơm đông đủ mỗi lần con cháu về quê. Dù đã nhiều năm tuổi, căn nhà vẫn được bố mẹ Văn Hậu chăm chút sạch sẽ, gọn gàng.

Bên ngoài căn nhà (Ảnh: Long Quyền)

Bên trong, không gian được bài trí theo phong cách truyền thống. Phòng khách sử dụng bộ bàn ghế gỗ chạm khắc lớn làm trung tâm, tường ốp vân gỗ sáng màu tạo cảm giác ấm cúng.

Đây cũng là nơi gia đình dành riêng một góc trang trọng để trưng bày những thành tích của Văn Hậu. Hàng chục tấm huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận cùng những bức ảnh thi đấu được đặt trong tủ kính ngay cạnh phòng khách như một cách lưu giữ hành trình của cậu con trai từng bước trưởng thành từ sân bóng quê nhà đến đội tuyển quốc gia.

Tủ và khung trưng bày huy chương, bằng khen của Đoàn Văn Hậu ở phòng khách (Ảnh: Long Quyền)

Gia đình quây quần ở phòng khách trong dịp Tết (Ảnh: IGNV)

Sau khi kết hôn, Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn thường xuyên đưa con trai về Hưng Yên thăm ông bà nội.

Vào các dịp lễ Tết, cặp đôi chia sẻ hình ảnh cả gia đình quây quần trong phòng khách, cùng ăn cơm, trò chuyện hay đón năm mới. Trong những khoảnh khắc đời thường, Doãn Hải My không lại phơi lúa ngoài sân, phụ nhặt rau, nấu cơm hay ngồi rửa bát sau bữa ăn. Mỗi hình ảnh đều cho thấy căn nhà giản dị của gia đình Văn Hậu.

Dù Văn Hậu đã có điều kiện kinh tế tốt hơn sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, bố mẹ anh vẫn quyết định gìn giữ ngôi nhà cũ như một kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ và hành trình trưởng thành của con trai.

Khoảng sân phía trước nhà (Ảnh: IGNV)

Vườn có nhiều loại rau và cây ăn quả

Căn bếp (Ảnh: IGNV)