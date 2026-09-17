Căn nhà Hà Thành, rộng 127m² của nam MC giàu nhất nhì VTV

Không gian rộng 127m² được nam MC dành nhiều tâm huyết thiết kế.

MC Đức Bảo (SN 1987) là gương mặt quen thuộc của VTV, từng cầm trịch và dẫn dắt nhiều chương trình lớn như Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3, Chiếc nón kỳ diệu, cùng nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, lại sở hữu ngoại hình lịch lãm cùng khả năng dẫn tiếng Anh lưu loát, sự nghiệp của MC Đức Bảo ngày càng thăng hoa, giúp anh trở thành gương mặt đắt show và được đồng nghiệp, truyền thông gọi vui là "nam MC giàu nhất nhì VTV" nhờ sở hữu khối tài sản đáng nể sau hơn một thập kỷ làm nghề. Nhắc đến những tài sản đáng chú ý của nam MC không thể không kể đến không gian sống đẹp như mơ tại Hà Nội. Đây là căn hộ rộng 127m² được Đức Bảo đầu tư nhiều tâm huyết trong thiết kế, từ cách lựa chọn màu sắc, nội thất đến cách bố trí từng khu vực, tạo nên một tổ ấm hiện đại, sang trọng nhưng vẫn vô cùng thoáng đãng và ấm cúng.

Trong căn hộ có tổng diện tích sử dụng khoảng 127m², MC Đức Bảo bố trí 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Phòng khách được thiết kế với hệ cửa kính lớn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Là người bận rộn và không có nhiều thời gian ở nhà, MC Đức Bảo ưu tiên thiết kế không gian theo phong cách hiện đại, đề cao sự thoải mái và thoáng đãng. Phòng khách và khu vực bếp được bố trí liên thông, tạo thành một không gian mở rộng khoảng 40m², giúp căn hộ trở nên rộng rãi và có sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt.

Khu vực phòng khách kết hợp hài hòa giữa tông trắng, xám và nâu gỗ, vừa tạo cảm giác ấm cúng, vừa giúp không gian trở nên sáng sủa và sang trọng hơn. Tại đây, những món nội thất quen thuộc như sofa, bàn trà hay tivi âm tủ với bề mặt vân đá được lựa chọn khéo léo, tạo điểm nhấn hiện đại cho căn phòng. Vợ chồng MC Đức Bảo còn tô điểm cho không gian bằng những bức tranh, ảnh treo tường cùng các bình hoa tươi. Những lọ hoa được thay mới thường xuyên, mang đến vẻ sinh động và cảm giác tươi mới cho tổ ấm.

Không gian nấu nướng được MC Đức Bảo phân chia hợp lý với bố cục bếp - bàn đảo - bàn ăn, mang lại sự thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Trong khi hệ tủ bếp màu đen tạo vẻ sang trọng thì bàn đảo và bàn ăn với thiết kế vân đá trắng sáng lại giúp tổng thể trở nên hài hòa, thanh thoát hơn. Ngay bên cạnh là khu vực ban công với hệ cửa kính lớn, vừa đón ánh sáng tự nhiên vào nhà, vừa giúp không gian thêm thoáng đãng và tràn đầy sức sống. Cách bố trí này cũng tạo sự kết nối liền mạch giữa khu vực bếp - bàn ăn và không gian bên ngoài, mang đến cảm giác rộng rãi, dễ chịu cho căn hộ.

Mọi không gian trong căn hộ 127m² của MC Đức Bảo đều toát lên vẻ hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, gần gũi. Từ phòng ngủ của vợ chồng đến phòng riêng của con đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện sự tinh tế trong cách lựa chọn màu sắc và nội thất. Phòng ngủ của vợ chồng MC Đức Bảo sử dụng những gam màu trung tính, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Trong khi đó, phòng của con gái nổi bật với gam hồng ngọt ngào, tạo không gian trẻ trung, đáng yêu. Điểm chung ở các phòng ngủ là đều được bố trí hệ cửa sổ, cửa kính rộng, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tăng độ thoáng cho căn hộ.