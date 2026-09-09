Căn nhà chung đầu tiên của Quỳnh Nga và Việt Anh: Tiết lộ việc “đau đầu nhất” khi xây nhà

Với không gian rộng gần 100m² mỗi sàn, căn nhà của cặp đôi đang thu hút nhiều sự chú ý.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Quỳnh Nga và Việt Anh tiếp tục hé lộ căn nhà cả hai cùng mua và đang lên kế hoạch hoàn thiện để làm tổ ấm chung. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên cho biết cô mua nhà cùng bạn trai.

Mặt bằng rộng, thiết kế nhiều tầng

Căn nhà nằm trong một khu biệt thự liền kề tại Hà Nội. Công trình có 4 tầng, diện tích mỗi sàn gần 100m², mặt tiền rộng và có hai mặt thoáng. Bên ngoài sử dụng tông trắng - ghi làm chủ đạo, kết hợp hệ thống cửa kính lớn và ban công trải dài ở các tầng.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà mang phong cách khá tối giản, hiện đại. Các tầng được bố trí ban công với kiểu lan can khác nhau, tạo điểm nhấn cho mặt tiền thay vì sử dụng một thiết kế đồng nhất.

Hiện công trình chưa hoàn thiện nội thất. Qua những hình ảnh được cặp đôi chia sẻ, phần bên trong vẫn chủ yếu là kết cấu thô với cầu thang, tường và trần chưa hoàn thiện. Việt Anh và Quỳnh Nga đang tìm đơn vị thiết kế, thi công để tiếp tục cải tạo không gian theo sở thích của cả hai.

Điểm thú vị nằm ở cách Quỳnh Nga và Việt Anh hình dung về ngôi nhà. Nữ diễn viên thiên về những chi tiết mềm mại, dễ thương, từng đề xuất tạo điểm nhấn bằng hình chiếc nơ lớn hoặc chú thỏ. Trong khi đó, Việt Anh lại nghiêng về phong cách đơn giản và tính nhận diện riêng, thậm chí nghĩ đến việc đưa logo vào thiết kế.

Một chi tiết đáng chú ý khác là căn nhà có sẵn khu vực dành cho thang máy riêng. Với công trình cao tầng, đây được xem là hạng mục giúp việc di chuyển giữa các tầng thuận tiện hơn.

Phần cầu thang trong nhà được thiết kế khá lớn, trong khi nhiều ô cửa kính giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Bản vẽ được Việt Anh và Quỳnh Nga giới thiệu cũng cho thấy công trình có thể lên nhiều ý tưởng cho quá trình trang trí.

Sự khác biệt về sở thích cũng trở thành câu chuyện vui trong quá trình chuẩn bị nhà. Quỳnh Nga thừa nhận chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện nhà cửa nên đây là một trong những vấn đề “đau đầu nhất”. Cặp đôi sẽ tìm kiếm đơn vị phù hợp để cùng lên ý tưởng.

Ưu tiên hoàn thiện nhà sớm để chuẩn bị sống chung

Căn nhà xuất hiện ngay sau khi Việt Anh và Quỳnh Nga xác nhận mối quan hệ vào giữa tháng 7/2026, sau nhiều năm vướng tin đồn tình cảm. Cả hai từng nhiều lần xuất hiện bên nhau trong công việc, các chuyến đi và hoạt động đời thường nhưng trước đó không công khai chuyện yêu đương.

Hiện cặp đôi chưa đưa ra kế hoạch cụ thể về đám cưới. Thay vào đó, Việt Anh cho biết hai người muốn tập trung hoàn thiện căn nhà trong năm nay, xem đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng cuộc sống chung. Theo kế hoạch được chia sẻ, họ kỳ vọng có thể dọn về nhà mới vào đầu năm 2027.

Việt Anh sinh năm 1981, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Anh ghi dấu qua nhiều bộ phim như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng... Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn hoạt động kinh doanh và có cuộc sống tương đối sung túc.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, từng tạo dấu ấn với vai Vũ Vũ trong Cá sấu chúa, từ đó gắn với biệt danh của nhân vật. Sau một thời gian tập trung cho nhiều hoạt động khác, cô dần trở lại màn ảnh qua các phim truyền hình, đồng thời xuất hiện trong một số chương trình giải trí và phát triển công việc kinh doanh.

(Tổng hợp)