HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căn nhà 100 tỷ của Hà Anh Tuấn

Lam Phương
|

Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá giữa trung tâm TP.HCM, căn nhà của Hà Anh Tuấn còn gây chú ý với thiết kế sang trọng, không gian rộng thoáng và tầm nhìn đắt giá hướng sông Sài Gòn.

Hà Anh Tuấn là một trường hợp khá đặc biệt của Vbiz. Suốt gần 20 năm đứng trên sân khấu, nam ca sĩ xây dựng được vị trí riêng bằng âm nhạc, những concert quy mô và hình ảnh lịch lãm, kín tiếng. Thế nhưng càng ít nói về đời tư, cuộc sống phía sau ánh đèn của anh lại càng khiến công chúng tò mò. Không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, Hà Anh Tuấn còn được biết đến với xuất thân trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững vàng. Gia đình nam ca sĩ hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch và xây dựng, với các thành viên cùng tham gia phụ trách những mảng khác nhau. Bởi vậy, trước cả khi có được vị trí và thành công như hiện tại, Hà Anh Tuấn vốn đã lớn lên trong điều kiện khá đủ đầy.

Căn nhà Hà Anh Tuấn trị giá 100 tỷ đồng giữa trung tâm TP . HCM gây sốt - Ảnh 1.

Đáng chú ý hơn cả là căn nhà gia đình Hà Anh Tuấn từng sinh sống nằm ngay mặt tiền, đối diện Dinh Thống Nhất (TP.HCM) - vị trí khiến xuất thân của nam ca sĩ càng nhận được nhiều sự chú ý. Cũng từ nền tảng gia đình khá giả, anh từng được gắn với cách gọi “công tử”. Thế nhưng Hà Anh Tuấn lại không nhận mình như vậy. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân có lối sống khá giản dị, thậm chí cẩn thận trong chuyện chi tiêu, khác với hình dung về một “công tử nhà giàu” mà nhiều người vẫn nghĩ.

Căn nhà Hà Anh Tuấn trị giá 100 tỷ đồng giữa trung tâm TP . HCM gây sốt - Ảnh 2.

Nền tảng gia đình có thể là một phần lý do Hà Anh Tuấn có điều kiện thuận lợi để theo đuổi nghệ thuật, nhưng tài sản riêng của anh không chỉ đến từ việc được gia đình hậu thuẫn. Từ những năm đầu sự nghiệp, anh đã vừa đi hát vừa tham gia công việc kinh doanh, sau đó phát triển sự nghiệp riêng trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Và một trong những tài sản khiến công chúng đặc biệt chú ý chính là căn penthouse tại trung tâm TP.HCM.

Năm 2022, mạng xã hội từng xôn xao trước thông tin một nam ca sĩ hạng A chi khoảng 100 tỷ đồng để sở hữu penthouse duplex tại một khu căn hộ hàng hiệu cao cấp, tọa lạc trên quỹ đất đắt giá bậc nhất TP.HCM. Căn hộ nằm ở tầng cao, sở hữu vị trí và mức giá đủ khiến danh tính chủ nhân nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán. Sau một thời gian dân mạng “truy tìm”, Hà Anh Tuấn đã trực tiếp xác nhận mình chính là vị chủ nhân được nhắc tới. Khi được hỏi về căn penthouse trị giá khoảng 100 tỷ đồng, nam ca sĩ chỉ bật cười rồi trả lời ngắn gọn: “Đúng”.

Căn nhà Hà Anh Tuấn trị giá 100 tỷ đồng giữa trung tâm TP . HCM gây sốt - Ảnh 3.
Căn nhà Hà Anh Tuấn trị giá 100 tỷ đồng giữa trung tâm TP . HCM gây sốt - Ảnh 4.

Không chỉ gây choáng bởi mức giá khoảng 100 tỷ đồng, căn penthouse của Hà Anh Tuấn còn thuộc dạng “nhà trên cao” đúng nghĩa khi nằm ở tầng cao của một khu căn hộ hàng hiệu trên quỹ đất đắt giá tại trung tâm TP.HCM. Không gian sống rộng gần 240m², được thiết kế dạng duplex với hai tầng riêng biệt, đủ rộng để chia thành 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm.

Cách phân chia không gian cũng cho thấy độ thoải mái của căn nhà. Hai phòng ngủ được bố trí ở tầng dưới, trong khi tầng trên dành cho hai phòng còn lại, bao gồm phòng ngủ chính. Đáng chú ý, hai phòng ngủ sở hữu phòng tắm khép kín bên trong, vừa tăng sự riêng tư vừa tạo cảm giác chẳng khác nào những phòng nghỉ trong khách sạn cao cấp. Với diện tích lớn trải trên hai tầng, căn penthouse vì thế mang cảm giác của một căn nhà thực thụ giữa tầng không hơn là một căn hộ thông thường.

Căn nhà Hà Anh Tuấn trị giá 100 tỷ đồng giữa trung tâm TP . HCM gây sốt - Ảnh 5.

Điểm gây ấn tượng nhất có lẽ là phòng khách rộng hơn 65m², được tổ chức theo kiểu không gian mở cùng khu vực phòng ăn. Qua những hình ảnh phối cảnh được công bố, khu vực này sử dụng bảng màu khá nhẹ với trắng, kem, be và các sắc gỗ ấm, tạo cảm giác sang nhưng không nặng nề. Bộ sofa lớn chiếm vị trí trung tâm, kết hợp bàn trà, ghế lounge và thảm trải sàn có họa tiết, trong khi hệ cửa kính lớn chạy sát trần giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào không gian. Cách bố trí này cũng khiến phòng khách như được mở rộng thêm về phía ban công và cảnh quan bên ngoài.

Căn nhà Hà Anh Tuấn trị giá 100 tỷ đồng giữa trung tâm TP . HCM gây sốt - Ảnh 6.

Phòng ăn và bếp được nối liền với phòng khách thay vì tách thành những khu vực độc lập. Hình ảnh phối cảnh cho thấy khu bếp đi theo hướng tối giản, sử dụng hệ tủ phẳng và các gam màu trung tính, giữ cho tổng thể không bị rối mắt dù diện tích căn hộ lớn. Đây cũng là kiểu thiết kế khá đặc trưng của các căn hộ hàng hiệu: bếp được xem như một phần của không gian sinh hoạt chung thay vì chỉ là khu vực nấu nướng.

Nếu phòng khách là nơi phô diễn độ rộng thì master bedroom lại là nơi "ăn tiền" nhất ở phần view. Phòng ngủ chính được đặt ở tầng trên, hướng về phía sông Sài Gòn và bến du thuyền Grand Marina. Chỉ cần kéo rèm, toàn bộ khung cảnh thành phố và mặt sông trở thành một phần của căn phòng - từ ánh sáng ban ngày cho tới skyline Sài Gòn khi lên đèn.

Căn nhà Hà Anh Tuấn trị giá 100 tỷ đồng giữa trung tâm TP . HCM gây sốt - Ảnh 7.

Hà Anh Tuấn từng nói anh không xem tiền là thước đo duy nhất của một ngôi nhà. Với anh, một căn nhà "đáng tiền" phải là nơi khiến chủ nhân thấy tự hào, muốn trở về, đồng thời có thể phản ánh phong cách sống và tạo cảm hứng. Điều này khá khớp với lựa chọn penthouse: thay vì chỉ mua thêm diện tích, anh mua cả vị trí, tầm nhìn, thiết kế và một hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

Chia sẻ của gia đình khi An Tây lãnh án 8 năm tù
Tags

Hà Anh Tuấn

Penthouse

TP.HCM.

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại