HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cắn miếng bánh hạt dẻ chồng mang về từ chuyến công tác, tôi cười nhạt nhìn lại hôn nhân 10 năm

Vỹ Đình
|

Không phải vì bánh dở mà vì tôi nhận ra nó.

Tôi lấy chồng được 10 năm, có hai con. Chồng tôi thường xuyên đi công tác nên chuyện anh mang quà về cho vợ con là bình thường. Có khi là đặc sản địa phương, có khi vài món đồ nhỏ. Tôi cũng chưa bao giờ kiểm tra hay hỏi quá nhiều.

Lần này anh đi công tác một tuần. Ngày về, anh đặt trước mặt tôi một hộp bánh hạt dẻ, bảo đặc sản chỗ anh đến, thấy ngon nên mua cho tôi.

Tôi mở hộp, lấy một miếng ăn thử. Vừa cắn miếng đầu tiên, tôi đã khựng lại. Không phải vì bánh dở mà vì tôi nhận ra nó.

Đó chính là loại bánh tôi từng ăn cách đây vài tháng, trong một bức ảnh mà một người phụ nữ đăng trên mạng xã hội.

Người phụ nữ ấy là đồng nghiệp cũ của chồng tôi.

Cắn miếng bánh hạt dẻ chồng mang về từ chuyến công tác, tôi cười nhạt nhìn lại hôn nhân 10 năm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi biết cô ấy vì một lần tình cờ nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại của chồng. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều. Hai người làm cùng dự án, thỉnh thoảng trao đổi công việc là chuyện bình thường.

Nhưng vài tháng trước, tôi từng nhìn thấy cô ấy đăng ảnh một hộp bánh hạt dẻ giống hệt, như 1 loại hanmade. Phía dưới ảnh có một dòng chú thích: “Chỉ cần người ấy muốn ăn, bánh gì mình cũng sẽ làm".

Tôi đã từng hỏi chồng. Anh nói đó là bánh đối tác tặng cả nhóm, ai cũng có.

Tôi tin. Hoặc ít nhất, tôi đã cố tin.

Tôi nhìn hộp bánh trước mặt rồi hỏi chồng mua ở đâu. Anh cười xòa bảo nhờ đặt hộ nên không rõ.

Tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ lấy điện thoại, mở lại bức ảnh cũ rồi đặt cạnh hộp bánh.

Anh im lặng rất lâu.

Tôi không cần nghe một lời thú nhận nào nữa. Điều khiến tôi đau không phải một hộp bánh, mà là việc trong suốt thời gian qua, anh luôn biết tôi đã từng nghi ngờ nhưng vẫn chọn cách khiến tôi nghĩ mình đa nghi.

Tối hôm đó, tôi hỏi anh một câu cuối cùng: nếu tôi chưa từng nhìn thấy bức ảnh ấy, anh có bao giờ nói thật không?

Anh không trả lời.

Mười năm hôn nhân, tôi từng nghĩ nếu có ngày chúng tôi chia tay thì chắc phải vì một chuyện rất lớn. Có thể là ngoại tình, phản bội, một món nợ khổng lồ hoặc một cuộc cãi vã không thể cứu vãn.

Nhưng hóa ra đôi khi một cuộc hôn nhân kết thúc bằng một thứ rất nhỏ.

Một miếng bánh. Và một lời nói dối mà người ta đã dùng quá nhiều lần.

Tôi không làm ầm lên. Cũng không gọi cho người phụ nữ kia. Tôi chỉ bảo chồng rằng từ hôm nay, chúng tôi cần nói chuyện nghiêm túc về việc ly hôn.

Anh hỏi tôi có chắc không. Tôi nhìn hộp bánh đã mở trên bàn rồi cười nhạt. Khi anh mang cả bánh tình nhân làm về cho vợ ăn thì còn gì để tôi lưu luyến.

Tôi chắc một điều: sau 10 năm, thứ khiến tôi muốn rời đi không phải là anh đã yêu một người khác, mà là tôi không còn tin được người đang nằm cạnh mình.

Có lẽ hôn nhân không chết vào ngày người ta bước ra khỏi nhà. Nó chết từ ngày một người nói dối quá nhiều, còn người kia không muốn tiếp tục tự lừa mình nữa.

Sang thăm vợ cũ ốm, người đàn ông gặp cảnh không ngờ, nghĩ lại mình trong quá khứ rồi bỏ luôn ý định tái hợp
Tags

bánh hạt dẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại