Cắn miếng bánh hạt dẻ chồng mang về từ chuyến công tác, tôi cười nhạt nhìn lại hôn nhân 10 năm

Không phải vì bánh dở mà vì tôi nhận ra nó.

Tôi lấy chồng được 10 năm, có hai con. Chồng tôi thường xuyên đi công tác nên chuyện anh mang quà về cho vợ con là bình thường. Có khi là đặc sản địa phương, có khi vài món đồ nhỏ. Tôi cũng chưa bao giờ kiểm tra hay hỏi quá nhiều.

Lần này anh đi công tác một tuần. Ngày về, anh đặt trước mặt tôi một hộp bánh hạt dẻ, bảo đặc sản chỗ anh đến, thấy ngon nên mua cho tôi.

Tôi mở hộp, lấy một miếng ăn thử. Vừa cắn miếng đầu tiên, tôi đã khựng lại. Không phải vì bánh dở mà vì tôi nhận ra nó.

Đó chính là loại bánh tôi từng ăn cách đây vài tháng, trong một bức ảnh mà một người phụ nữ đăng trên mạng xã hội.

Người phụ nữ ấy là đồng nghiệp cũ của chồng tôi.

Ảnh minh họa

Tôi biết cô ấy vì một lần tình cờ nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại của chồng. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều. Hai người làm cùng dự án, thỉnh thoảng trao đổi công việc là chuyện bình thường.

Nhưng vài tháng trước, tôi từng nhìn thấy cô ấy đăng ảnh một hộp bánh hạt dẻ giống hệt, như 1 loại hanmade. Phía dưới ảnh có một dòng chú thích: “Chỉ cần người ấy muốn ăn, bánh gì mình cũng sẽ làm".

Tôi đã từng hỏi chồng. Anh nói đó là bánh đối tác tặng cả nhóm, ai cũng có.

Tôi tin. Hoặc ít nhất, tôi đã cố tin.

Tôi nhìn hộp bánh trước mặt rồi hỏi chồng mua ở đâu. Anh cười xòa bảo nhờ đặt hộ nên không rõ.

Tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ lấy điện thoại, mở lại bức ảnh cũ rồi đặt cạnh hộp bánh.

Anh im lặng rất lâu.

Tôi không cần nghe một lời thú nhận nào nữa. Điều khiến tôi đau không phải một hộp bánh, mà là việc trong suốt thời gian qua, anh luôn biết tôi đã từng nghi ngờ nhưng vẫn chọn cách khiến tôi nghĩ mình đa nghi.

Tối hôm đó, tôi hỏi anh một câu cuối cùng: nếu tôi chưa từng nhìn thấy bức ảnh ấy, anh có bao giờ nói thật không?

Anh không trả lời.

Mười năm hôn nhân, tôi từng nghĩ nếu có ngày chúng tôi chia tay thì chắc phải vì một chuyện rất lớn. Có thể là ngoại tình, phản bội, một món nợ khổng lồ hoặc một cuộc cãi vã không thể cứu vãn.

Nhưng hóa ra đôi khi một cuộc hôn nhân kết thúc bằng một thứ rất nhỏ.

Một miếng bánh. Và một lời nói dối mà người ta đã dùng quá nhiều lần.

Tôi không làm ầm lên. Cũng không gọi cho người phụ nữ kia. Tôi chỉ bảo chồng rằng từ hôm nay, chúng tôi cần nói chuyện nghiêm túc về việc ly hôn.

Anh hỏi tôi có chắc không. Tôi nhìn hộp bánh đã mở trên bàn rồi cười nhạt. Khi anh mang cả bánh tình nhân làm về cho vợ ăn thì còn gì để tôi lưu luyến.

Tôi chắc một điều: sau 10 năm, thứ khiến tôi muốn rời đi không phải là anh đã yêu một người khác, mà là tôi không còn tin được người đang nằm cạnh mình.

Có lẽ hôn nhân không chết vào ngày người ta bước ra khỏi nhà. Nó chết từ ngày một người nói dối quá nhiều, còn người kia không muốn tiếp tục tự lừa mình nữa.