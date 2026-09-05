Chỉ rộng 35m² nhưng căn hộ của một cô gái ở Quảng Đông vẫn có đủ phòng khách, bếp, khu ăn uống, phòng ngủ, phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Bí quyết nằm ở việc tận dụng chiều cao trần 4,3m để tạo gác lửng, đồng thời giữ nguyên một khoảng cửa kính lớn từ sàn lên gần sát trần.

Với những căn hộ diện tích nhỏ, bài toán khó nhất thường không phải là mua bao nhiêu đồ nội thất mà là chia không gian thế nào để đủ công năng nhưng không tạo cảm giác chật chội. Căn hộ loft rộng khoảng 35m² của một cô gái sống tại Quảng Đông, Trung Quốc, gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội cũng bởi cách giải quyết khá khéo léo bài toán này.

Diện tích sàn chỉ 35m², nhưng căn hộ sở hữu lợi thế trần cao khoảng 4,3m. Thay vì để toàn bộ khoảng chiều cao này trở thành không gian trống, chủ nhà xây thêm một gác lửng, đưa khu vực nghỉ ngơi lên tầng trên và dành gần như toàn bộ tầng dưới cho sinh hoạt chung.

Điểm đáng chú ý là gác lửng không được kéo dài hết căn hộ. Khoảng không gần cửa sổ lớn vẫn được giữ nguyên chiều cao nhằm giúp ánh sáng tự nhiên đi sâu vào nhà. Nhờ vậy, dù diện tích nhỏ và có thêm một tầng lửng, căn hộ vẫn không tạo cảm giác nặng nề.

Bếp mở đặt ngay lối vào, nhỏ nhưng đủ dùng

Ngay sau cửa ra vào là khu bếp mở bố trí dọc theo một bên tường. Đây là cách sắp xếp khá phổ biến trong các căn hộ diện tích nhỏ bởi không cần dành thêm một phòng riêng cho bếp, đồng thời giúp lối đi từ cửa vào phòng khách được thông suốt.

Khu bếp không quá lớn nhưng được bố trí đủ hệ tủ dưới và tủ treo phía trên. Với nhu cầu của một người sống độc thân, lượng không gian lưu trữ này đủ để cất bát đĩa, nồi chảo, gia vị và những vật dụng nấu ăn cơ bản mà không phải để quá nhiều đồ trên mặt bàn.

Máy giặt cũng được đặt ngay dưới hệ tủ bếp để sử dụng chung khu vực cấp và thoát nước. Việc gom các thiết bị liên quan đến đường nước vào cùng một phía giúp căn hộ tiết kiệm đáng kể diện tích kỹ thuật.

Đây không phải kiểu căn bếp dành cho những bữa tiệc lớn hay nấu nướng cầu kỳ mỗi ngày, nhưng lại vừa đủ cho các nhu cầu như nấu một bữa cơm đơn giản, luộc mì, hâm nóng thức ăn hay chuẩn bị đồ ăn cuối tuần.

Đi sâu thêm một chút là khu vực ăn uống nhỏ gồm bàn ăn, tủ lạnh và tủ lưu trữ. Chiếc bàn có kích thước vừa phải nhưng vẫn có thể phục vụ khoảng 2-4 người khi cần. Với một căn hộ chỉ 35m², việc dành được một góc ăn uống riêng mà không khiến lối đi bị chật là điểm khá đáng học hỏi.

Cửa sổ lớn từ sàn đến trần là "vũ khí" giúp căn hộ 35m² trông rộng hơn

Nếu gác lửng giúp tăng diện tích sử dụng thì hệ cửa kính lớn ở cuối căn hộ lại là yếu tố giúp không gian nhỏ không bị bí.

Cửa sổ gần như kéo dài từ sàn lên sát trần, đưa lượng ánh sáng tự nhiên lớn vào khu vực phòng khách. Khi đứng từ cửa ra vào, tầm nhìn có thể đi xuyên suốt căn hộ và kết thúc ở khoảng cửa kính sáng phía cuối nhà. Chính trục nhìn dài này tạo cảm giác căn hộ rộng hơn diện tích thực tế.

Chủ nhà cũng khá tiết chế khi xây tầng lửng. Thay vì kéo sàn gác lửng sát tới cửa kính để có thêm vài mét vuông, cô dừng phần gác trước khu vực cửa sổ. Nhờ vậy, khoảng thông tầng lớn được giữ lại, ánh sáng không bị tầng trên che chắn.

Vào ban ngày, phần lớn phòng khách có thể sử dụng ánh sáng tự nhiên. Trần cao kết hợp với khoảng thông tầng cũng khiến khu vực này có cảm giác thoáng hơn nhiều so với những căn hộ 35m² thông thường.

Nội thất phòng khách khá đơn giản: một sofa nhỏ, bàn trà, thảm và kệ TV. Chủ nhà sử dụng nhiều màu trung tính, chất liệu gỗ và đồ trang trí nhỏ để không gian có cảm giác ấm áp nhưng không quá nặng nề.

Xung quanh TV còn có hệ kệ sách và tủ lưu trữ. Đồ đạc không hoàn toàn được giấu kín như trong những căn nhà theo phong cách tối giản tuyệt đối, nhưng chúng được phân khu tương đối rõ ràng. Nhờ đó, căn hộ vẫn giữ được cảm giác sinh động mà không trở nên quá lộn xộn.

Nhà vệ sinh không có cửa sổ nhưng không quá tối

Phòng vệ sinh nằm phía đối diện khu bếp, ngay bên dưới gác lửng. Đây là phần không gian vốn dễ trở thành "góc tối" trong những căn loft nhỏ bởi không có cửa sổ trực tiếp.

Tuy nhiên, nhờ khu vực sinh hoạt chung phía trước nhận được lượng ánh sáng lớn nên phòng vệ sinh vẫn không quá bí bách vào ban ngày.

Chậu rửa được bố trí gần cửa phòng vệ sinh. Cách làm này giúp người trong nhà có thể rửa tay ngay sau khi trở về mà không phải đi sâu vào khu vực tắm.

Phía trong là khu vực tắm được phân tách tương đối rõ. Vì không có cửa sổ, hệ thống thông gió cơ học trở thành chi tiết quan trọng. Chủ nhà sử dụng quạt hút và giữ thói quen lau khô các bề mặt sau khi tắm để hạn chế độ ẩm tích tụ.

Thực tế, với những phòng vệ sinh không có cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chỉ giải quyết được cảm giác tối. Vấn đề thông gió, hơi ẩm và mùi vẫn cần được xử lý bằng quạt hút, vật liệu chống ẩm và thói quen vệ sinh thường xuyên.

Tận dụng trần cao 4,3m để đưa toàn bộ phòng ngủ lên gác lửng

Phần đáng chú ý nhất của căn hộ nằm ở tầng trên.

Với chiều cao trần khoảng 4,3m, chủ nhà chia căn hộ thành hai lớp không gian. Tầng dưới dành cho những hoạt động cần nhiều chiều cao như phòng khách, bếp và ăn uống; tầng trên chủ yếu phục vụ ngủ nghỉ và lưu trữ quần áo.

Phòng ngủ được bố trí trên gác lửng với giường lớn đặt gần lan can. Ban đầu khu vực này khá thoáng, nhưng do ánh sáng từ cửa kính phía trước có thể chiếu trực tiếp lên tầng trên, chủ nhà bổ sung thêm rèm mỏng để điều chỉnh ánh sáng khi cần nghỉ ngơi.

Phần diện tích còn lại của gác lửng được biến thành một khu thay đồ mở với hệ thanh treo quần áo.

Đây cũng là một lựa chọn khá hợp lý với không gian có chiều cao hạn chế. Thay vì sử dụng các tủ quần áo lớn có cánh khiến căn phòng thêm nặng nề, chủ nhà dùng hệ treo mở. Quần áo được treo trực tiếp nên dễ quan sát, lấy và cất, đồng thời giảm nhu cầu dành diện tích cho những chiếc tủ sâu 55-60cm.

Dĩ nhiên, cách làm này chỉ phù hợp khi người sử dụng có thói quen giữ quần áo tương đối gọn. Nếu lượng đồ quá lớn, hệ treo mở rất dễ khiến gác lửng trở nên rối mắt.

Căn hộ nhỏ nhưng không cố nhồi mọi mét vuông thành diện tích sử dụng

Điểm đáng học hỏi nhất trong căn hộ 35m² này có lẽ không nằm ở việc chủ nhà "nhét" được bao nhiêu công năng vào một diện tích nhỏ.

Ngược lại, cô chấp nhận bỏ đi một phần diện tích có thể xây thêm trên gác lửng để giữ khoảng thông tầng trước cửa sổ. Quyết định này khiến diện tích sử dụng thực tế ít hơn một chút, nhưng đổi lại toàn bộ căn hộ có ánh sáng, tầm nhìn và cảm giác thoáng hơn.

Không gian nhỏ vì thế vẫn có đủ bếp, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, khu thay đồ và nhà vệ sinh mà không bị chia vụn thành quá nhiều phòng kín.

Tất nhiên, căn hộ loft có trần cao cũng tồn tại những hạn chế riêng như cầu thang chiếm diện tích, tầng ngủ có thể thấp hơn bình thường, việc làm mát hoặc sưởi ấm không gian thông tầng tốn năng lượng hơn và gác lửng không phù hợp với tất cả đối tượng sử dụng.

Nhưng nếu xét riêng bài toán khai thác một căn hộ 35m² dành cho một người ở, cách bố trí này cho thấy một nguyên tắc khá rõ: nhà nhỏ không nhất thiết phải tận dụng bằng mọi giá từng mét vuông mặt sàn. Đôi khi, giữ lại ánh sáng, chiều cao và khoảng trống mới chính là cách khiến căn nhà có cảm giác rộng hơn.