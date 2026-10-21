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Căn hộ 160m² bỏ một phòng tắm để mở rộng bếp và đón ánh sáng

Thúy Hiền
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Thay vì giữ nguyên bố cục ba phòng ngủ, ba phòng tắm, căn hộ rộng 160m² tại Hà Nội được cải tạo bằng cách loại bỏ một phòng tắm cạnh bếp. Thay đổi này giúp mở rộng khu vực nấu nướng, tăng ánh sáng tự nhiên và tạo sự kết nối giữa các không gian sinh hoạt chung.

Hoàn thành năm 2023, căn hộ được thiết kế dành cho một gia đình trẻ theo phong cách hiện đại, tối giản. Bảng màu trắng kem, xám nhạt kết hợp với gỗ sồi tự nhiên tạo nên tổng thể trang nhã, ấm áp.

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Điểm đáng chú ý của công trình nằm ở việc điều chỉnh mặt bằng để phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt. Ban đầu, căn hộ có ba phòng ngủ và ba phòng tắm. Sau khi cân nhắc, nhóm thiết kế quyết định bỏ phòng tắm nằm cạnh nhà bếp, dành diện tích này để cải thiện không gian chung.

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Việc thay đổi bố cục giải quyết đồng thời ba vấn đề: tăng khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên cho bếp và phòng ăn, mở rộng diện tích nấu nướng và tạo sự liền mạch giữa phòng khách, bếp và khu vực ăn uống.

Nhờ diện tích được bổ sung, căn bếp có thể bố trí đảo bếp riêng cùng các thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình.

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Trong không gian sinh hoạt chung, các món đồ nội thất được lựa chọn theo hướng đơn giản, hạn chế chi tiết trang trí cầu kỳ. Sofa bọc vải trắng với đường nét bo tròn kết hợp bàn trà gỗ vuông, trong khi khu vực ăn uống sử dụng những chiếc ghế có phần tựa lưng bằng mây.

Gỗ sồi xuất hiện xuyên suốt trong thiết kế, kết hợp với sàn gỗ để tạo sự thống nhất về màu sắc và chất liệu. Các giải pháp lưu trữ được thiết kế theo nhu cầu sử dụng, giúp duy trì sự gọn gàng cho căn hộ.

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Bên cạnh ánh sáng tự nhiên, hệ chiếu sáng nhân tạo cũng được tính toán theo từng khu vực. Đèn ray, đèn lối đi và đèn nhấn được bố trí với độ sáng, góc chiếu và nhiệt độ màu phù hợp nhằm tạo sự cân bằng cho nội thất.

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Từ việc loại bỏ một phòng tắm ít được ưu tiên, căn hộ có thêm diện tích dành cho những hoạt động sinh hoạt chung. Đây cũng là thay đổi quan trọng nhất trong phương án cải tạo, giúp không gian bếp và phòng ăn trở nên rộng rãi, sáng thoáng và thuận tiện hơn cho gia đình trẻ.

Tags

căn hộ

Cải tạo

Phòng tắm

ánh sáng tự nhiên

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