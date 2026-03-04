Các binh sĩ thuộc lực lượng IRGC.

Không có nơi an toàn

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, cuộc tấn công hiệp đồng diễn ra vào sáng 3/3 được thực hiện bằng 3 tên lửa đạn đạo và 20 máy bay không người lái (UAV). Mục tiêu bị đánh trúng là tòa nhà chỉ huy chính và các bể chứa nhiên liệu của căn cứ này.

Không nên nhầm lẫn với Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain, trụ sở khu vực của Hải quân Mỹ, cũng bị tấn công và nằm ở phía Bắc quốc đảo này. Isa nằm ở phía Nam và đóng vai trò là cơ sở hỗ trợ quan trọng của Mỹ trong việc triển khai sức mạnh quân sự khắp khu vực.

Vị trí căn cứ không quân: Căn cứ Isa cách bờ biển Iran khoảng 250km về phía Tây Nam, nằm đối diện qua Vịnh Ba Tư, cách eo biển Hormuz khoảng 585km, cách Kuwait khoảng 450km.

Cùng với Al Udeid ở Qatar (Trụ sở của Bộ tư lệnh Trung tâm - CENTCOM của Mỹ), Al Dhafra ở UAE, Ali Al Salam và Ahmed Al Jaber ở Kuwait, Isa là một nút dự phòng quan trọng cho quân đội Mỹ.

Nhờ đường băng chính dài 3.800m và đường băng phụ dài 3.678m, căn cứ này có thể tiếp nhận máy bay thuộc mọi kích cỡ và chủng loại, bao gồm:

Máy bay chiến đấu F-35 và F-22, máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler, máy bay do thám như máy bay tuần tra biển P-8A của Hải quân Mỹ và máy bay không người lái Triton, máy bay tiếp nhiên liệu, các phương tiện tác chiến đặc biệt và máy bay vận tải chiến lược hạng nặng.

Cùng với Mỹ, Không quân Hoàng gia Bahrain gồm các máy bay do Mỹ sản xuất, trong đó có F-16, trực thăng tấn công Bell Viper và Cobra, máy bay vận tải/đa dụng Blackhawk và máy bay vận tải cánh quạt C-130J Super Hercules. Đáng chú ý, Bahrain là một đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ.

Căn cứ Isa đóng vai trò như một căn cứ dự phòng quan trọng cho trung tâm không quân chính của Lầu Năm Góc ở Qatar và các địa điểm khác trong khu vực, trong trường hợp chúng bị đe dọa.

Cuộc tấn công của IRGC vào căn cứ này dường như nhằm mục đích chứng minh rằng không có tài sản quân sự nào của Mỹ ở bất cứ đâu trong khu vực được an toàn trước sự trả đũa đối với hành động gây hấn của Mỹ.

"Mở cửa địa ngục"

Cùng với việc tấn công vào loạt căn cứ Mỹ trong khu vực, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran còn đe dọa sẽ mở cửa địa ngục cho Mỹ và Israel.

Phát ngôn viên của IRGC, ông Ali Mohammad Naini cho biết Washington và Tel Aviv sẽ phải đối mặt với sự trả đũa vì các cuộc tấn công vào Iran.

"Kẻ thù nên chuẩn bị tinh thần cho những cuộc tấn công có chủ đích liên tục. Cánh cửa địa ngục sẽ ngày càng mở rộng hơn đối với Mỹ và Israel theo từng phút giây trôi qua", ông Naini tuyên bố.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Ismail Baghaei, gọi việc kẻ thù phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, trường học và cơ sở y tế trên lãnh thổ Iran là tội ác chiến tranh.

Tehran nhấn mạnh rằng bằng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, họ đang thực hiện quyền tự vệ của mình.

Trong tuyên bố sáng 2/3, CENTCOM, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công đáp trả của Iran, nhưng không tiết lộ cụ thể vị trí và tình huống.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau đó thừa nhận một tên lửa Iran đã xuyên thủng lưới phòng không Mỹ và đánh trúng "trung tâm tác chiến được gia cố" ở Kuwait.