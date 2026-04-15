Rạng sáng 14/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại gara đỗ xe nhiều tầng trong khuôn viên của BYD ở quận Bình Sơn, Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo thông báo từ cơ quan cứu hỏa địa phương, vào lúc 2h48, đám cháy bùng phát tại khu vực gara thuộc phường Mã Loan. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng cứu hỏa, ứng phó khẩn cấp và công an các cấp đã được huy động đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Hiện trường sự việc

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lan nhanh, bao trùm nhiều tầng của công trình, kèm theo các tiếng nổ lớn. Cột khói đen bốc cao, có thể quan sát từ khoảng cách xa. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, với nhiều video được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến.

Đến khoảng 8h26 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn sau gần 6 giờ chữa cháy. Cơ quan chức năng xác nhận vụ việc không gây thiệt hại về người.

Từ xa cũng có thể thấy được đám khói lớn bốc lên

Phía BYD cho biết khu vực xảy ra cháy là bãi đỗ xe chuyên dụng phục vụ lưu giữ xe thử nghiệm và xe chờ xử lý, tách biệt với các dây chuyền sản xuất chính và khu vực sản xuất pin. Do đó, sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hay tiến độ giao hàng của doanh nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, công tác chữa cháy gặp khó khăn do kết cấu gara phức tạp và chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân có thể liên quan đến hoạt động thi công của một đơn vị bên ngoài. Trong quá trình tháo dỡ thiết bị, việc sử dụng thiết bị cắt nhiệt độ cao nhưng không đảm bảo biện pháp an toàn đã làm phát sinh cháy, lan sang các vật liệu dễ bắt lửa.

BYD cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng. Doanh nghiệp cũng cam kết rà soát toàn diện các nguy cơ an toàn và tăng cường kiểm soát đối với các đơn vị thi công thuê ngoài.

Nguồn: Reuters, Sohu