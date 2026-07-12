Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, từng vướng mắc hơn 20 năm, sẽ thông xe sau vài tháng nữa

Dự án Hoàng Cầu - Voi Phục đã bị "treo" hơn 20 năm do khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Nhưng sau khi mặt bằng được bàn giao vào cuối năm 2025, công việc diễn ra thuận lợi. Đến đầu tháng 7, công trường đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị thi công được huy động trên nhiều mũi để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 40% khối lượng xây lắp.