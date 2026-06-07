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Cận cảnh ô tô cổ cửa cánh chim cực hiếm trong sản phẩm mới của Sơn Tùng MTP

Nguyễn Hữu Hùng Cường/VTC News
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Chiếc xe thể thao cổ điển DeLorean DMC-12 với thiết kế cửa cánh chim độc đáo vừa thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong MV mới phát hành.

Sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt của ca sĩ Sơn Tùng M-TP nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi giai điệu mà còn nhờ sự xuất hiện của một mẫu ô tô cổ đặc biệt. Đó là chiếc DeLorean DMC-12, mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng được sản xuất từ đầu thập niên 1980, nổi tiếng với thiết kế cửa mở dạng cánh chim và thân vỏ bằng thép không gỉ không sơn màu.

DeLorean DMC-12 với thiết kế cửa mở dạng cánh chim độc đáo xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng MTP. (Ảnh cắt từ video)

Mẫu xe này được lắp ráp tại nhà máy Dunmurry ở Belfast, Vương quốc Anh, trong một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi đầy biến động trước khi thương hiệu này phá sản. Xe được tạo hình bởi nhà thiết kế huyền thoại người Ý Giorgetto Giugiaro với kiểu dáng hình khối góc cạnh đặc trưng.

Mẫu xe do nhà thiết kế huyền thoại người Ý Giorgetto Giugiaro tạo hình với các đường nét góc cạnh.

Điểm đặc biệt nhất của dòng xe là cơ cấu cửa mở hất lên trên mô phỏng sải cánh của loài chim, giúp người dùng dễ dàng ra vào trong không gian hẹp. Toàn bộ phần vỏ ngoài của xe được làm từ hợp kim thép không gỉ, tuy vậy lớp vỏ này vẫn cần quy trình chăm sóc đặc biệt để tránh hiện tượng rỗ bề mặt theo thời gian. Khung gầm của xe là sự kết hợp giữa cấu trúc bồn nhựa gia cường sợi thủy tinh bên trên và khung thép chữ Y chịu lực bên dưới, vốn được phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật từ một hãng xe thể thao danh tiếng của Anh.

Thân vỏ của DeLorean DMC-12 được làm hoàn toàn bằng hợp kim thép không gỉ không sơn màu.

Cơ cấu cửa mở hất lên trên của phương tiện không chỉ đơn thuần là để tạo sự bóng bẩy bên ngoài mà còn xuất phát từ một bài toán thực tế. Do phần thân vỏ làm bằng thép không gỉ rất nặng, nếu làm cửa mở ngang thông thường sẽ khiến bản lề cửa nhanh chóng bị xệ và hỏng hóc sau thời gian ngắn sử dụng, các kỹ sư đã phải sử dụng một thanh xoắn đặc biệt bằng thép cao cấp được chế tạo tại không quân Pháp để hỗ trợ lực nâng. Nhờ cơ cấu này, người sử dụng chỉ cần một lực tác động rất nhỏ là cánh cửa nặng nề đã có thể tự động hất lên một cách nhẹ nhàng.

Xe được trang bị khối động cơ xăng sáu xi lanh chữ V dung tích 2,8 lít đặt ở phía sau.

Về khả năng vận hành, xe được trang bị khối động cơ xăng sáu xi lanh chữ V với dung tích 2,8 lít, sản sinh công suất tối đa khoảng 130 mã lực và mô men xoắn cực đại 207 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 3 cấp, truyền động cầu sau.

Dòng xe thể thao này có giá trị sưu tầm rất cao trên thị trường xe cổ quốc tế nhờ số lượng sản xuất giới hạn.

Dù có ngoại hình thể thao, các đánh giá thực tế từ giới chuyên môn cho thấy xe vận hành khá chậm chạp và nặng nề do trọng lượng vỏ thép, không thực sự mạnh mẽ như kỳ vọng của thời kỳ đó. Mặc dù vậy, giá trị sưu tầm của xe lại tăng mạnh qua từng năm sau khi xuất hiện trong loạt phim điện ảnh khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Mỹ.

Không gian nội thất tối giản mang phong cách thập niên 1980.

Với số lượng xuất xưởng giới hạn chỉ khoảng 9.000 chiếc trong vòng đời hơn một năm, hiện tại những chiếc xe ở trạng thái tốt có giá giao dịch trên thị trường xe cổ quốc tế dao động từ 40.000 đến hơn 50.000 USD, thậm chí những phiên bản tay lái nghịch nguyên bản đặc biệt từng được đấu giá lên tới hơn 85.000 bảng Anh.

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VTC News

sơn tùng M-tp

DeLorean DMC-12

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