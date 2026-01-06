HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cận cảnh 'lá chắn sống' luyện tập, sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Minh Đức - Hải Đường |

Ngày 6/1, dưới tiết trời lạnh như cắt (13 độ), lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo cấp cao

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 1.

Buổi sơ duyệt thể hiện khí thế chính quy, tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh của lực lượng Công an nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 2.

Tham gia sơ duyệt, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có Khối sĩ quan bảo vệ tiếp cận, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 3.

Đội ngũ sĩ quan bảo vệ tiếp cận được tuyển chọn đặc biệt nghiêm ngặt, bảo đảm tuyệt đối về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cảnh vệ, kỹ năng xử lý tình huống phức tạp và khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò then chốt trong công tác bảo vệ yếu nhân và các sự kiện đối ngoại cấp cao.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 4.

Một trong những điểm nhấn tại buổi sơ duyệt là Khối sĩ quan Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin và các loại tội phạm nguy hiểm khác có thể xảy ra trên địa bàn bảo vệ.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 5.

Trung đoàn Đặc nhiệm Cảnh vệ, “quả đấm thép” bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 6.

Với phương châm hành động “Đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối trung thành”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “quả đấm thép” của lực lượng Cảnh vệ anh hùng.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 7.

Tham gia đội hình sơ duyệt còn có Khối phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế thuộc diện cảnh vệ. Đây là các phương tiện cấu hình cao, trang bị hiện đại, tích hợp nhiều tính năng vượt trội, đáp ứng yêu cầu tác chiến và bảo vệ trong điều kiện phức tạp. Các phương tiện được trang bị các tính năng hiện đại. Ảnh: Đ.H.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 8.

Với tính cơ động cao, khả năng thực chiến tốt và mức độ chống đạn ở cấp độ cao nhất, đội hình xe nghiệp vụ giúp lực lượng Cảnh vệ chủ động, tự tin trong triển khai phương án, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đối tượng cảnh vệ tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 9.

Các lực lượng tại lễ sơ duyệt. Ảnh: Đ.H.

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 10.

Những chiếc mô tô khủng hoạt động đa nhiệm, linh hoạt tại lễ sơ duyệt. Ảnh: H.Đ

Cận cảnh lá chắn sống bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm - Ảnh 11.

Buổi sơ duyệt không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng về tổ chức, lực lượng và phương tiện, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

