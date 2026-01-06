Gửi kiến nghị tới Kỳ họp Quốc hội, cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về phân cấp, hoàn thiện phân quyền và cơ chế thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã.

Cử tri cũng mong muốn các bộ, ngành tham mưu Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh họa

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ý kiến của các địa phương đối với việc đánh giá tính khả thi đối với các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho chính quyền địa phương thực hiện.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện pháp luật, hướng dẫn và điều chỉnh nội dung nhằm bảo đảm phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ, hiệu lực, thông suốt.

Ông Bình khẳng định, thời gian tới, các bộ, ngành sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn và điều chỉnh các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.

Đối với chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, theo ông Bình, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 24 ngày 24/12/2025, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng ban hành Thông tư số 23 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thông tin thêm, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.