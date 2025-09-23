Cận cảnh khu 'đất vàng', Lotte vừa xin ngưng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.