Cận cảnh khu 'đất vàng', Lotte vừa xin ngưng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City
Duy Quang |
Kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6, dự án Thủ Thiêm Eco Smart City vẫn là bãi đất trống, được quây tôn 4 phía, bên trong cỏ mọc um tùm.
