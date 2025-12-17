Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 2,14 ha.
Giai đoạn 1 tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích khoảng 21.151 m², đồng thời đầu tư quảng trường, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, chiếu sáng, wifi và camera an ninh.
Giai đoạn 2 phát triển không gian ngầm khoảng ba tầng, kết nối trực tiếp với ga C9 tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), phục vụ đa chức năng văn hóa, dịch vụ, thương mại.
Dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành trong năm 2026.