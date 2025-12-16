Công nhân, kỹ sư xúc động khoảnh khắc máy bay lớn nhất Việt Nam đáp xuống sân bay Long Thành.

Chiều 15/12 tại công trường sân bay Long Thành, khi tiếng động cơ máy bay vang lên giữa không gian rộng lớn của đường băng số 1, nhiều công nhân, kỹ sư đã lặng người, ánh mắt không rời phía đường băng.

Sau hơn 4 năm (tính từ thời điểm năm 2020 - Thủ tướng phê duyệt dự án) miệt mài thi công, khoảnh khắc máy bay thân rộng lớn nhất Việt Nam hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành không chỉ đánh dấu một cột mốc kỹ thuật quan trọng, mà còn mở ra niềm tin, kỳ vọng về một kỷ nguyên phát triển kinh tế hàng không vươn tầm quốc tế.

Một góc của siêu dự án sân bay Long Thành - nơi vừa đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Những ngày giữa tháng 12, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại siêu dự án sân bay Long Thành để ghi nhận thời khắc lịch sử này.

Đúng 15h35 ngày 15/12, chuyến bay mang số hiệu VN5001 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất trong sự dõi theo, mong chờ của rất nhiều người. Đến 16h04 cùng ngày, tàu bay hạ cánh an toàn xuống đường băng sân bay Long Thành, sau đó lăn bánh theo đường lăn hướng về Nhà ga hành khách, hoàn tất chuỗi nhiệm vụ kỹ thuật theo kế hoạch trước khi quay trở lại Tân Sơn Nhất.

Khoảnh khắc chiếc Boeing 787 Dreamliner lăn bánh trên đường băng mới tinh khiến nhiều người không giấu được xúc động. Anh Khoa Nam, công nhân thi công sân bay Long Thành, chia sẻ đây là giây phút mà anh và đồng nghiệp chờ đợi suốt nhiều năm.

“Làm việc ở Long Thành, cuối cùng tôi cũng được tận mắt chứng kiến máy bay lớn nhất Việt Nam đáp xuống sân bay. Tất cả anh em công nhân, kỹ sư đều hồi hộp, háo hức và xúc động khi chờ đợi giây phút lịch sử ấy” , anh Nam nói.

Khoảnh khắc máy bay lớn nhất Việt Nam đáp xuống sân bay Long Thành vào chiều 15/12.

Theo anh Nam, được góp sức tại công trình trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành là niềm mơ ước của nhiều người thợ xây dựng.

“Chứng kiến sân bay thay đổi từng ngày đã là hạnh phúc, nhưng khi tiếng còi vang lên, máy bay hạ cánh, lăn bánh về phía nhà ga, băng qua tháp không lưu, với tôi đó là khoảnh khắc không có lần thứ hai trong đời” , anh nói thêm.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên mang số hiệu VN5001 được khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines. Đây là lần đầu tiên một máy bay thân rộng cỡ lớn đáp xuống đường băng của sân bay lớn nhất Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng sau hơn 4 năm triển khai thi công thần tốc.

Đánh giá về chuyến bay, ông Phạm Lê Long, Phó Trưởng ban An toàn - Chất lượng Vietnam Airlines, cho biết trước đây các chuyến bay hiệu chuẩn chủ yếu sử dụng máy bay cỡ nhỏ.

Việc sử dụng máy bay thân rộng trong lần bay kiểm chứng này nhằm đánh giá toàn diện đường băng, đường lăn, sân đỗ và khu vực xung quanh, qua đó xác nhận điều kiện an toàn để tiếp nhận, khai thác các loại máy bay lớn.

“Mỗi tuần tôi đều bay ngang khu vực sân bay Long Thành và chứng kiến sự thay đổi rất nhanh của công trình. Khi trực tiếp hạ cánh xuống đường băng số 1, tôi cảm nhận rõ chất lượng mặt đường băng, sân đỗ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn. Trong năm 2026, người dân sẽ có dịp trải nghiệm chuyến bay đến Long Thành và cảm nhận niềm tự hào khi đất nước ta làm nên một công trình vươn tầm quốc tế” , ông Long chia sẻ.

Khoảnh khắc máy bay lớn nhất Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Long Thành mang đến niềm xúc động, tự hào cho hàng nghìn công nhân, kỹ sư làm việc ở dự án trọng điểm.

Nói về việc quyết định lựa chọn Boeing 787 Dreamliner “xông đất” sân bay Long Thành, ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (ACV), cho biết Boeing 787 là loại máy bay thân rộng lớn nhất đang khai thác tại Việt Nam, vì vậy quyết định chọn Boeing 787 nhằm kiểm chứng toàn diện năng lực khai thác của sân bay. Qua đó khẳng định Long Thành có thể tiếp nhận tất cả các loại máy bay hiện nay.

Theo ông Điện, chuyến bay thử nghiệm còn giúp đánh giá khả năng phối hợp, điều hành giữa các đơn vị liên quan, kiểm tra tính chính xác, đồng bộ của hệ thống trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Đây được xem là bước kiểm tra then chốt trước khi sân bay Long Thành chính thức đón các chuyến bay tiếp theo.

Tại tháp không lưu, ông Trần Duy Khanh, Trưởng phòng Không lưu, cho biết mỗi kíp trực được tổ chức chặt chẽ, với đầy đủ các vị trí từ kiểm soát viên cất hạ cánh, mặt đất đến giám sát khí tượng. Trong đó, kíp trưởng đóng vai trò trung tâm, bảo đảm mọi hoạt động điều hành diễn ra an toàn, thông suốt.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đã hạ cánh, lăn bánh trên đường băng sân bay Long Thành, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước ngày khánh thành giai đoạn 1.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sân bay Long Thành được đầu tư hệ thống quản lý, điều hành bay hiện đại, số hóa gần như toàn diện, với các hệ thống như radar, giám sát mặt đất, thông tin liên lạc và khí tượng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn vận hành sau này.

Cùng ngày 15/12, tàu bay Boeing 787 tiếp tục thực hiện chuyến bay cất cánh đầu tiên từ Long Thành với số hiệu VN5002 lúc 18h và hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 18h40, khép lại trọn vẹn chuỗi kiểm chứng vận hành kỹ thuật đầu tiên của sân bay Long Thành.

Với nhiều người, đó không chỉ là một chuyến bay kỹ thuật, mà là khoảnh khắc lịch sử - nơi mồ hôi, công sức của hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân suốt hơn 4 năm được đền đáp bằng hình ảnh máy bay hạ cánh an toàn, mở ra kỳ vọng về một trung tâm kinh tế hàng không hiện đại của Việt Nam trong tương lai.