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Cận cảnh hồ điều hòa hơn 30 ha đang thành hình ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội

Viên Minh
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Sau gần 1 năm thi công, hồ điều hòa Cự Khối rộng hơn 30 ha ở phường Long Biên đang dần thành hình, đạt khoảng 50% tiến độ và đã có thể tích nước hỗ trợ chống ngập.

Hồ điều hòa hơn 30 ha ở Hà Nội dần lộ diện sau gần 1 năm thi công

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 1.

Sau gần 1 năm triển khai, dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang dần hiện rõ hình hài. Với quy mô mặt nước hơn 30 ha và tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực phía Đông Hà Nội khi hoàn thành.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 2.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 38,3 ha. Trong đó, hồ điều hòa Cự Khối là hạng mục lớn nhất với diện tích mặt nước khoảng 30,25 ha.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công cũng đồng thời xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây cùng hệ thống mương bao quanh hồ.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 4.
Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 5.

Theo thiết kế, hệ thống mương có bề rộng từ 19,5 m đến 30 m, tổng chiều dài khoảng 2.622,3 m. Khi hoàn thành, các hạng mục này sẽ kết nối đồng bộ với hồ điều hòa, góp phần thu gom, điều tiết và tiêu thoát nước cho khu vực.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 6.

Sau khoảng 10 tháng kể từ ngày khởi công, công trường vẫn duy trì nhiều mũi thi công để bám sát tiến độ đề ra. Đây là một trong những dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm tại khu vực phía Đông thành phố, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành phục vụ công tác chống ngập từ đầu năm 2027.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 7.

Dự án có tổng mức đầu tư 972,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Long Biên làm chủ đầu tư.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 8.
Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 9.

Ngoài phần đào hồ và hệ thống mương, công trình còn bao gồm nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật như kè hồ, hệ thống thoát nước, các cống giao cắt, van điều tiết, đường dạo, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Các hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm vừa đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, vừa tạo không gian hạ tầng cảnh quan sau khi dự án hoàn thành.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 10.

Theo cập nhật đến tháng 7/2026, tổng giá trị khối lượng thực hiện của các nhà thầu đã đạt khoảng 50% kế hoạch. Riêng phần đào lòng hồ - hạng mục quyết định dung tích chứa nước của công trình đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 11.

Đáng chú ý, dù chưa hoàn thiện toàn bộ dự án, phần lòng hồ đã cơ bản hình thành và có thể huy động để tích nước, hỗ trợ giảm ngập cho khu vực Long Biên khi xuất hiện các đợt mưa lớn.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 12.

Theo kế hoạch, phần lòng hồ và hệ thống mương bao sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay. Sau đó, các đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại để nghiệm thu toàn bộ công trình. Nếu bảo đảm đúng tiến độ, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/3/2027.

Hồ điều hòa Cự Khối 30 ha tại Long Biên: Tiến độ thi công và kỳ vọng giảm ngập - Ảnh 13.

Sau khi đi vào vận hành, hồ điều hòa Cự Khối sẽ kết nối trực tiếp với trạm bơm Cự Khối, tuyến cống thoát nước Long Biên - Cự Khối và công viên hồ Thạch Bàn. Hệ thống liên hoàn này sau khi vận hành được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, góp phần giảm tình trạng ngập úng tại khu vực phía Đông Hà Nội, đồng thời bổ sung thêm không gian hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị cho địa phương.

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hồ điều hoà

Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Long Biên

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