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Cận cảnh hiện trường va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân: Ô tô lật ngửa, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn
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Khoảng 14h ngày 17/8, vụ va chạm giao thông xảy ra trên cầu Nhật Tân, Hà Nội, theo hướng Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, tại khu vực làn ô tô giữa cầu Nhật Tân (Hà Nội). Vào thời điểm trên, một số ô tô di chuyển cùng chiều trên cầu Nhật Tân đã xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ việc khiến 1 ô tô lật ngửa, nhiều phương tiện hư hỏng.

Tại hiện trường, chiếc Mazda CX-5 nằm lật ngửa giữa mặt cầu, phần gầm xe hướng lên trên. Xe nằm chắn một phần làn đường, khiến các phương tiện lưu thông phía sau phải giảm tốc độ và chủ động đánh lái tránh khu vực xảy ra sự cố.

- Ảnh 1.

Chiếc xe bị lật nằm giữa cầu Nhật Tân (Ảnh: Như Hoàn)

- Ảnh 2.

Nhiều xe liên tiếp xảy ra va chạm trên cầu (Ảnh: Như Hoàn)

- Ảnh 3.

Chiếc xe đập vào rào phân cách (Ảnh: Như Hoàn)

- Ảnh 4.

Nhiều bộ phận của xe bị hỏng hóc nghiêm trọng (Ảnh: Như Hoàn)

Theo thông tin từ người nhà có mặt tại hiện trường chia sẻ, một nạn nhân bị thương đã được đưa vào viện để điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực, đồng thời phối hợp xử lý hiện trường nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

- Ảnh 5.

Ảnh: Như Hoàn

Tại khu vực xảy ra sự cố, các phương tiện phải giảm tốc độ và di chuyển chậm. Do hai điểm va chạm nằm cách nhau không xa, dòng phương tiện bị ảnh hưởng trên một đoạn đường tương đối dài.

Hiện nguyên nhân vụ va chạm, tình trạng của những người liên quan cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đều đang được xác minh.

- Ảnh 6.

(Ảnh: Như Hoàn)

- Ảnh 7.

Cầu Nhật Tân xảy ra tình trạng ùn tắc trong chiều ngyaf 17/8 (Ảnh: Như Hoàn)

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Ảnh: Như Hoàn

Người điều khiển phương tiện theo hướng Võ Chí Công đi Nội Bài trong thời điểm này cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi qua khu vực xảy ra va chạm.

Tags

cầu Nhật Tân

khu vực

tai nạn

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