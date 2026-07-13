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Cận cảnh hiện trường UAV của Iran 'xé toạc' hệ thống HIMARS Mỹ

Kông Anh/VTCnews
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Hãng thông tấn Fars đưa tin, loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran phá hủy một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait.


Cột khói bốc lên từ đảo Qeshm sau loạt trận tấn công giữa Mỹ và Iran. (Video: Telegram)

Hôm 12/7, nhà báo Barak Ravid của Axios thông tin Washington thực hiện “một vài cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa và phòng không” cũng như tàu nhỏ của Hải quân Iran tại một số địa điểm xung quanh eo biển Hormuz.

Tương tự, đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin về nhiều vụ nổ gần đảo Qeshm, đồng thời chia sẻ đoạn video cho thấy khói bốc lên từ khu vực này. Qeshm là hòn đảo lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư và được cho là địa điểm quan trọng đối với hệ thống phòng thủ ven biển, hệ thống radar và tài sản hải quân của nước này.

Cuối ngày, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cũng thông tin lực lượng Iran sử dụng máy bay không người lái để phá hủy bệ phóng tên lửa HIMARS ở Kuwait, vốn được Mỹ chuẩn bị để bắn vào lãnh thổ Iran. Theo Fars, có 3 tên lửa đạn đạo được bắn về phía khu vực Al Mina của Kuwait và một địa điểm đặt hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ. Mục tiêu quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar, Jordan và Oman cũng bị nhắm mục tiêu trong suốt cả ngày 12/7.


Cận cảnh hiện trường vụ tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu Mỹ. (Video: X)

Quân đội Kuwait xác nhận nước này bị tấn công nhưng không đề cập đến thiệt hại liên quan đến hệ thống HIMARS hay thương vong liên quan đến người Mỹ và cũng không đổ lỗi cho Iran.

Họ cho biết 3 trạm biên giới trên bộ ở phía bắc nước này bị tấn công trong “cuộc tấn công hung hãn mang tính tội phạm” gây ra “thiệt hại vật chất”. Trong khi đó, UAV đã tấn công giàn khoan dầu ngoài khơi do Tập đoàn Dầu khí Kuwait vận hành làm bị thương một công nhân.

Iran và quân đội Mỹ tiếp tục đối đầu sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ hồi đầu 7. Washington cáo buộc Tehran tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz, trong khi Iran cho rằng một số tàu không tuân thủ chỉ thị khi đi qua.

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Tags

Mỹ

quân sự

HIMARS

UAV của Iran

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