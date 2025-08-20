Cận cảnh gà lôi xuất hiện trong Vườn quốc gia Vũ Quang thông qua bẫy ảnh

Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa phát hiện hình ảnh cá thể gà lôi trắng thông qua bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học. Theo hình ảnh thu được, tại Vườn Quốc gia Vũ Quang có 2 cá thể gà lôi trắng trống trưởng thành với bộ lông trắng muốt, đuôi dài nổi bật, phần bụng và cổ xanh đen óng ả.

Trong khi đó, 2 cá thể mái lại mang bộ lông nâu điểm đốm đen xám, phần đuôi màu hạt dẻ. Đặc điểm chung của cả trống lẫn mái là khuôn mặt và đôi chân đỏ, song gà trống có kích thước lớn hơn.

Được biết, gà lôi trắng là loài chim lớn thuộc họ trĩ, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và được pháp luật bảo vệ.

Hai cá thể gà lôi trống trắng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Gà lôi trắng trống có bộ lông dài.

Trước đây, loài này thuộc nhóm IB (bảo vệ nghiêm ngặt, cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).

Tuy nhiên, theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ 1/7/2025, gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB (nguy cấp, quý, hiếm – hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).

Việc ghi nhận loài gà lôi trắng tại Vườn quốc gia Vũ Quang một lần nữa cho thấy giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của khu rừng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của đơn vị trong công tác bảo tồn thiên nhiên và nghiên cứu khoa học.