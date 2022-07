Cận cảnh đoàn xe đặc chủng áp tải đề thi đến các điểm thi

Ông Trần Thanh Bình, Giám Đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tham gia giám sát công tác vận chuyển đề lên xe đặc chủng

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khâu vận chuyển đề thi từ nơi in sao đến các điểm thi, Công an TP Cần Thơ bố trí xe tải đặc chủng của lực lượng Cảnh sát cơ động cùng cán bộ công an tham gia vận chuyển, bảo vệ.

Từ sáng sớm, 3 xe chuyên dụng của Công an TP Cần Thơ tập trung tại khu vực in sao đề thi. Lực lượng tham gia áp tải đề thi gồm công an, thanh tra, Ban Chỉ đạo thi...

Tuyến giao đề xa nhất thuộc huyện Vĩnh Thạnh, cách trung tâm thành phố hơn 80km. Các thùng đề được niêm phong cẩn thận, được lực lượng công an trực tiếp bảo vệ.

Các xe chở đề có lực lượng công an, thanh tra, cán bộ Ban Chỉ đạo thi áp tải.

Trong suốt quá trình vận chuyển đề đến các điểm thi, xe không dừng bất kỳ nơi nào trên đường đi. Công tác vận chuyển và bàn giao đề thi luôn có lực lượng công an, Thanh tra, Ban Chỉ đạo thi túc trực, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn.



Tại các điểm thi, Trưởng điểm thi sau khi kiểm đếm đủ số lượng, đoàn bàn giao lại cho các điểm thi để tiến hành niêm phong tủ đựng bài thi và phòng chứa bài thi theo quy định, dưới sự chứng kiến của lực lượng công an, thanh tra và Ban Chỉ đạo thi...

Một số hình ảnh Đoàn xe áp tải đề thi đến các điểm thi:

Xe chuyên dụng của Công an TP Cần Thơ tập trung tại khu vực in sao đề thi.

Lực lượng Công an vận chuyển thùng chứa đề thi

Từ sáng sớm, lực lượng áp tải đề thi gồm công an, thanh tra, Ban Chỉ đạo thi… làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi.

Các thùng đề được niêm phong cẩn thận, được lực lượng công an trực tiếp bảo vệ.

Tuyến giao đề xa nhất thuộc huyện Vĩnh Thạnh, cách trung tâm thành phố hơn 80km.

Việc vận chuyển đề thi được giám sát nghiêm ngặt của Ban chỉ đạo thi, công an, thanh tra thi....

Lực lượng công an tham gia xuyên suốt trong quá trình vận chuyển thùng đề thi từ khu vực in sao đề đến phòng chứa đề thi tại các điểm thi.

Trong quá trình trưởng điểm thi tháo gỡ niêm phong thùng chứa đề thi, bài thi đều có lực lượng công an, thanh tra thi, ban chỉ đạo thi... và được camera an ninh tại phòng chứa đề giám sát