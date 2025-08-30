HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Lê Tỉnh |

Những mẫu xe điện của VinFast được phủ nhiều gam màu và họa tiết lạ mắt, rực rỡ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chiều 29-8, hàng vạn người dân tiếp tục đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội) để tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Xe điện VinFast màu "độc lạ"

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Dàn xe điện của VinFast màu "độc lạ"

Khu vực triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Tại khu vực trưng bày ngoài trời, không chỉ máy bay, xe tăng hay xe thiết giáp, mà dàn ô tô điện của VinFast cũng trở thành tâm điểm hút mắt công chúng. Những mẫu xe này được phủ nhiều gam màu và họa tiết lạ mắt, rực rỡ.

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 1.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 2.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 3.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 4.

VinFast Limo Green - mẫu xe MPV điện 7 chỗ do VinFast ra mắt vào đầu năm 2025, được phối nhiều màu, gồm xanh lá cây, hồng,...

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 5.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 6.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 7.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 8.

VinFast VF 6 với màu sắc tương tự

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 9.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 10.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 11.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 12.

VinFast VF 6 với nhiều màu sắc như xanh dương, xanh đậm, hồng,...

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 13.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 14.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 15.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 16.

VinFast VF 9

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 17.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 18.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 19.

VinFast VF3

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 20.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 21.
Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử- Ảnh 22.

VinFast VF 3

