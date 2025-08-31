Cận cảnh dàn UAV, robot hiện đại của Bộ Công an tại Triển lãm thành tựu đất nước MINH ĐỨC - ĐẮC HUY | 31/08/2025 21:14 Báo lỗi cho Soha Bộ Công an giới thiệu nhiều thiết bị, vũ khí hiện đại, phản ánh bước tiến vượt bậc trong hiện đại hóa lực lượng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, gian trưng bày của Bộ Công an là một trong những điểm nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Với chủ đề “Kiến tạo và phát triển”, khu trưng bày trong nhà giới thiệu những thành tựu nổi bật của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong tinh gọn bộ máy, ứng dụng khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Thiết bị bay không người lái Horus P02 được thiết kế theo dạng cất - hạ cánh thẳng đứng, cho phép hoạt động trong mọi điều kiện địa hình mà không cần bệ phóng hay đường băng. Thiết bị này được ứng dụng trong các nhiệm vụ trinh sát tầm xa, giám sát khu vực cũng như hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. UAV trực thăng model MCH có khả năng đạt tốc độ tối đa 15 m/s, thời gian bay liên tục tới 40 phút và phạm vi hoạt động tối đa 15km. UAV cánh cứng viễn thám G13, tốc độ tối đa: 21 m/s - thời gian bay tối đa: 90 phút - khoảng cách tối đa lên đến 90km. Mẫu UAV RC01 giám sát tầm cao, tốc độ tối đa 15m/s, thời gian bay tối đa là 30 phút, khoảng cách tối đa 15km. UAV N630 vận tải đa dụng. Súng áp chế thiết bị bay không người lái UAV. Mẫu robot tuần tra thông minh, hiện đại. Robot điều khiển từ xa với nhiệm vụ trinh sát, tuần tra cho những nhiệm vụ đặc biệt. Robot trình diễn nhiều động tác nhào lộn, vẫy chào giao lưu với người dân tại buổi triển lãm. Nhiều mẫu súng hiện đại đang được trang bị trong lực lượng Công an nhân dân. Nhiều mẫu trang bị, trang phục của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, chữa cháy... được người dân quan tâm. Cục CSGT thông báo phân luồng cho hàng loạt tuyến cửa ngõ Thủ đô trong các ngày 1/9 và 2/9 Tags UAV thiết bị Công an nhân dân bộ công an Công an Nhân dân Việt Nam Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/can-canh-dan-uav-robot-hien-dai-cua-bo-cong-an-tai-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-ar962657.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha