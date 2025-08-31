Cục CSGT thông báo phân luồng cho hàng loạt tuyến cửa ngõ Thủ đô trong các ngày 1/9 và 2/9

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Lễ kỷ niệm), Cục Cảnh sát giao thông thông báo phân luồng giao thông tạm thời vòng ngoài phục vụ chương trình chính thức Lễ kỷ niệm (ngày 2/9/2025) như sau:

Thời gian: Công tác phân luồng giao thông vòng ngoài địa bàn Hà Nội thực hiện từ 21h00 ngày 01/9/2025 đến 13h00 ngày 02/9/2025.

Đối tượng phân luồng: xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ Lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Tuyến đường hạn chế phương tiện giao thông đường bộ hướng về trung tâm TP Hà Nội

Đối với các tuyến cao tốc:

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01): từ nút giao Thường Tín (km 192+300 CT01, xã Hồng Vân, TP Hà Nội);

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): từ nút giao Yên Mỹ (km 21+500 CT04);

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07): từ nút giao Vạn Xuân (giao với Quốc lộ 3 tại km 40+700 CT07) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh);

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05): từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Đối với các tuyến quốc lộ:

Quốc lộ 1A: từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A); Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (km 152+600 Quốc lộ 1A);

Quốc lộ 2: từ nút giao Quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → đoạn từ ngã ba đường Cách mạng tháng 8 giao Quốc lộ 3 đến ngã tư Nam Tiến (từ km 46+650 đến km 41+900 Quốc lộ 3) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân CT07.

Quốc lộ 5: từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: từ nút giao với đường Hoà Lạc - Hoà Bình (km 65+100 QL6).

Quốc lộ 21A: đoạn từ nút giao với Quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao Quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh).

Quốc lộ 18: đoạn từ nút giao với Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Phân luồng giao thông

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại

Các phương tiện từ Quốc lộ 32 → đường tỉnh 316 → đường tỉnh 317 → Quốc lộ 6 đi các tỉnh Tây Bắc (không đi qua cầu Đồng Quang, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang).

Các phương tiện đến nút giao IC4, IC8 của Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) và nút giao Quốc lộ 2 với Quốc lộ 2C đi theo lộ trình phân luồng tại điểm 4.1.1 Mục II Thông báo này.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại

Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A → Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao Quốc lộ 18 với CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) → Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01)) đi các tỉnh Đông Bắc.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh Tây Bắc (Quốc lộ 6) đi phía Nam và ngược lại

Tại ngã ba Mãn Đức (km 101+120 Quốc lộ 6, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ): đi theo Quốc lộ 12B đến ngã ba Chợ Mía (km 496+600 đường Hồ Chí Minh, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Tại Dốc Cun (km 83+530 Quốc lộ 6, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ): đi theo tỉnh lộ 12B → ngã ba Hàng Đồi (km 47+700 ĐT12B) → Quốc lộ 21 → đường Hồ Chí Minh (km 450+900, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) đi Thanh Hoá, các tỉnh phía Nam.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông

Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01):

Nút Đồng Giao (km 282 CT01, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình): đi theo hướng đại lộ Hoa Lư → Quốc lộ 12B → đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ, Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (km 274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình): đi theo tuyến tránh TP Ninh Bình cũ → Quốc lộ 1 đến nút giao với Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường tránh TP Phủ Lý đi Phú Thọ, các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện rẽ phải vào Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

Nút Cao Bồ (km 260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình): theo Quốc lộ 10 đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (km 230 CT01, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình): đi Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện đi theo Quốc lộ 21B → đường tránh thành phố Phủ Lý đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (km 219 CT01, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh → Quốc lộ 39 → phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Đối với tuyến Quốc lộ 1A:

Nút giao Duyên Hà (km 274 Quốc lộ 1A): đi theo lộ trình phân luồng tại điểm 4.4.1 (b) mục II Thông báo này.

Nút giao Quốc lộ 1A với tuyến tránh TP Phủ Lý (km 235+800 Quốc lộ 1A): đi theo lộ trình phân luồng tại điểm 4.4.1 (d và đ) mục II Thông báo này.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại

Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04):

Từ nút giao Yên Mỹ (km 21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên): đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào Quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh → Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam;

Từ nút giao Yên Mỹ vào Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Đối với tuyến Quốc lộ 5:

Từ cầu vượt Nhân Hoà (km 24+250 Quốc lộ 5): → Quốc lộ 39 → cầu Yên Lệnh hoặc đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Từ Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Các phương tiện từ các tỉnh Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc, phía Đông và ngược lại

Đối với tuyến Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01)):

Từ cầu vượt Khả Lễ (km 139 Quốc lộ 1A) → Quốc lộ 18 hoặc đến nút giao với CT07 đi các tỉnh phía Bắc.

Các phương tiện đến cầu vượt Bồ Sơn (km 138+500 Quốc lộ 1A) → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 17 đi vào Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (km 7 CT04) đi các tỉnh phía Đông.

Đối với đường tỉnh 295B (Quốc lộ 1A cũ):

Từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 (Cột đồng hồ Từ Sơn, km 154+100 ĐT 295B) rẽ phải vào đường tỉnh 277 mới (hướng đi Đồng Kỵ) → đường tỉnh 286 → đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → Quốc lộ 18 đi các tỉnh phía Bắc.

Các phương tiện đến từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 → Quốc lộ 1A (hướng đi Đền Đô) đi các tỉnh phía Đông.