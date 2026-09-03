Cận cảnh chiếc Geely EX2 dành cho dân mê tốc độ: Hạ gầm, lên mâm, tháo ghế, thêm phanh tay để drift

Không chỉ dừng lại ở vai trò phương tiện di chuyển hàng ngày, Geely EX2 vừa chứng minh sức mạnh tiềm ẩn qua hai bản độ đặc biệt.

Geely vừa giới thiệu hai phiên bản mới của mẫu xe điện cỡ nhỏ EX2, cho thấy tiềm năng vượt xa vai trò của một chiếc xe đô thị thông thường. Hai bản concept tùy biến mang tên EX2 Street và EX2 Track đã được ra mắt tại Lễ hội Interlagos ở Brazil – một sự kiện ô tô kết hợp giữa triển lãm xe truyền thống và các màn trình diễn vận hành sống động theo phong cách Lễ hội Tốc độ Goodwood.

Bộ đôi EX2 được nâng cấp bởi Geely Brazil. Ảnh: Geely

Geely EX2 Street với thiết kế thể thao và nội thất cao cấp

EX2 Street mang phong cách nhẹ nhàng hơn với những tinh chỉnh tinh tế, nhưng lại sở hữu diện mạo cá tính mà khách hàng phổ thông hoàn toàn có thể dễ dàng sở hữu.

Kiểu dáng tổng thể được giữ nguyên, nhưng xe trông thể thao hơn nhờ hệ thống treo thể thao hạ thấp và bộ mâm hợp kim 17 inch sơn màu xám đậm, đồng điệu với màu sơn ngoại thất Comet Grey.

Geely EX2 Street nâng cấp theo phong cách thể thao nhẹ nhàng. Ảnh: Geely

Thay thế cho loại mâm hợp kim 16 inch tiêu chuẩn, bộ mâm 17 inch mới sử dụng lốp rộng hơn với thông số 225/45 R17, thay vì loại 205/60 R16 nguyên bản.

Ở khoang nội thất, Geely thay thế lớp bọc ghế giả da của bản EX2 thường bằng chất liệu da thật kết hợp Alcantara màu xám nhạt cùng các điểm nhấn màu xanh dương. Trần xe màu đen cũng thay thế cho loại màu xám trên các phiên bản thương mại.

Khoang lái EX2 Street. Ảnh: Geely

Geely EX2 Track đậm chất xe đua

Khác với EX2 Street, EX2 Track lại đi theo phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua và xe chuyên dụng cho bộ môn drift.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất là lớp decal tùy chỉnh với họa tiết tia sét, logo "Geely EX2" cỡ lớn và hình ảnh hàm răng sắc nhọn chạy ngang cản trước. Phối màu trắng, tím và đen được lựa chọn thông qua một cuộc bình chọn của Geely Brazil trên mạng xã hội.

Chiếc EX2 Track được nâng cấp theo hướng tối ưu hiệu năng vận hành. Ảnh: Geely

Những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở khoang lái. Xe dùng ghế đua chuyên dụng và dây đai an toàn 5 điểm cho hàng ghế trước. Hàng ghế sau đã được loại bỏ và thay thế bằng khung chống lật.

Để tương xứng với diện mạo đậm chất xe drift, EX2 Track được trang bị phanh tay thủy lực. Đồng thời, hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử cũng được tinh chỉnh để có thể tắt hoàn toàn. Thay đổi này mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn khi chạy trên đường đua.

Tương tự EX2 Street, EX2 Track cũng sử dụng hệ thống treo đã qua tinh chỉnh và bộ mâm đa chấu 17 inch đi kèm lốp 225/45. Không có thông tin nào về việc thay đổi hệ truyền động, nhiều khả năng cả hai mẫu xe ý tưởng này vẫn sử dụng động cơ điện đặt ở trục sau với công suất 85 kW và mô-men xoắn 150 Nm.

Khoang lái nâng cấp gần như toàn diện. Ảnh: Geely

Xét về khả năng đưa vào sản xuất thương mại, do được ra mắt dành riêng cho khu vực và sở hữu các nâng cấp do đội ngũ tại Brazil thực hiện, các mẫu EX2 thể thao này nhiều khả năng sẽ chỉ dừng lại ở dạng xe trưng bày.