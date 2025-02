Một thông tư liên bộ do Bộ Nội vụ, bộ Nông nghiệp và cơ quan quản lý hàng không Campuchia phối hợp ban hành cuối tuần qua nhấn mạnh việc phải quản lý chặt các thiết bị bay không người lái để đảm bảo an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội tại nước này.

Theo thông tư trên, tất cả những thiết bị bay không người lái có khả năng mang khối lượng từ hai kilogram trở lên phải được đăng ký với cảnh sát địa phương. Người dùng cũng phải cung cấp các thông tin chi tiết về thiết bị của mình như nhà sản xuất, mẫu mã, số series, tốc độ bay tối đa và tải trọng.

Campuchia thắt chặt quản lý thiết bị bay không người lái sau âm mưu ám sát ông Hun Sen. Ảnh minh họa

Người sử dụng thiết bị bay không người lái phải đủ 18 tuổi trở lên, và chỉ được phép hoạt động trong khoảng từ 6h sáng đến 6h chiều. Các hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái vào ban đêm cần có giấy phép riêng.

Ngoài ra, thông tư cũng nêu rõ phải xin giấy phép cho việc sử dụng nhóm từ 5 thiết bị bay không người lái trở lên, bên cạnh quy định về việc cấm cho bay tại những khu vực quan trọng có kèm cảnh báo, trong đó có nội dung về việc cấm sử dụng trong bán kính 3km của các sân bay quân sự và dân sự.

Thông tư nhấn mạnh, bất kỳ tổ chức và cá nhân nào sử dụng quản lý, sở hữu và sử dụng thiết bị bay không người lái không tuân thủ những quy định trên sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc theo luật pháp hiện hành.

Quyết định trên được Chính phủ Campuchia đưa ra sau khi Chủ tịch Thượng viện Hun Sen hôm 11/2 tuyên bố rằng các cơ quan an ninh nước này mới đây đã vô hiệu hóa một âm mưu tiến hành tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào nhà riêng của ông ở thành phố Takhmao, thuộc tỉnh Kandal, ngoại ô thủ đô Phnom Penh.