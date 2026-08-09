Campuchia sắp thực hiện được một việc chưa từng có trong lịch sử nhờ Trung Quốc, EU

Cột mốc này đánh dấu một bước chuyển đổi chiến lược của Campuchia trên thị trường nông sản toàn cầu.





Trong 7 tháng đầu năm 2026, Campuchia xuất khẩu 707.471 tấn gạo xay xát, thu về khoảng 415 triệu USD, tăng mạnh cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Chính phủ Campuchia và ngành lúa gạo nước này, lượng gạo xay xát xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm tăng 68% so với cùng kỳ 2025, trong khi kim ngạch tăng 34%.

Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo xay xát lớn nhất của Campuchia xét về giá trị. Trong 7 tháng, các nước EU nhập khẩu 207.157 tấn gạo Campuchia, trị giá hơn 156 triệu USD.

Trung Quốc và các khu tự trị nhập khẩu 174.930 tấn, đạt giá trị khoảng 103,1 triệu USD. Trong khi đó, 5 quốc gia thành viên ASEAN mua tổng cộng 266.300 tấn, trị giá khoảng 102 triệu USD.

Ngoài các thị trường chủ lực trên, Campuchia còn xuất khẩu 59.084 tấn gạo, trị giá khoảng 52 triệu USD, sang 25 thị trường khác, trong đó có các quốc gia tại châu Phi và Trung Đông.

Đà tăng hiện tại đang đưa ngành gạo Campuchia tiến gần mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo xay xát trong năm nay. Chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF) Lay Chhun Hour cho rằng nhu cầu từ Philippines, Trung Quốc và EU cùng nguồn hàng xuất khẩu dồi dào là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng.

CRF cũng đang xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường, trong đó tập trung quảng bá gạo chất lượng cao tại các thị trường hiện hữu, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại Mỹ và Trung Đông.

Xét theo chủng loại, gạo thơm tiếp tục giữ vị trí chủ đạo trong cơ cấu xuất khẩu của Campuchia, chiếm 59,23% tổng lượng trong 7 tháng đầu năm.

Gạo trắng chiếm 23,66%, gạo tấm 13,70%, gạo đồ 1,93% và gạo hữu cơ 1,28%. Phần còn lại thuộc các nhóm sản phẩm khác.

Campuchia từng đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo xay xát từ năm 2015 nhưng chưa đạt được, một phần do chi phí sản xuất cao. Hiện Chính phủ nước này đang thúc đẩy đầu tư vào các ngành hỗ trợ nông nghiệp, trong đó có sản xuất phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào và nâng khả năng cạnh tranh của nông sản.

Trái với diễn biến tích cực của gạo xay xát, xuất khẩu lúa của Campuchia trong 7 tháng đầu năm lại giảm. Nước này xuất khẩu hơn 3 triệu tấn lúa, mang về khoảng 665,7 triệu USD, giảm 22% về lượng và 27% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Campuchia hiện có khoảng 3,86 triệu ha đất trồng lúa, với sản lượng lúa hàng năm ước đạt 14,2-14,6 triệu tấn. Lúa gạo chiếm hơn 70% diện tích đất nông nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước này.

Năm 2025, Campuchia xuất khẩu kỷ lục 940.321 tấn gạo xay xát tới 75 thị trường, thu về 602,41 triệu USD. Ngoài ra, nước này xuất khẩu khoảng 6,85 triệu tấn lúa qua biên giới, mang về thêm khoảng 1,58 tỷ USD.

Dù triển vọng xuất khẩu đang tích cực, ngành lúa gạo Campuchia vẫn đối mặt với một số thách thức, trong đó có khả năng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và El Niño đến năng suất. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận vốn cũng là trở ngại đối với một số doanh nghiệp xay xát và xuất khẩu.

Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Campuchia (ARDB) đã cung cấp khoảng 531 triệu USD vốn vay cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tác nhân trong chuỗi giá trị nông nghiệp, trong đó lĩnh vực lúa gạo chiếm khoảng 35%. Các khoản vay ưu đãi được kỳ vọng giúp các nhà máy xay xát mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.