Campuchia có động thái mới tại dự án Kênh đào Funan Techo 1,7 tỷ USD: Hé lộ kế hoạch ở 11 địa điểm

Campuchia đã điều chỉnh các cột mốc ranh giới để giảm thiểu thiệt hại về tài sản và sự xáo trộn trong cộng đồng địa phương.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, chính quyền tỉnh Takeo của Campuchia vừa điều chỉnh tuyến đường của Kênh đào Funan Techo, dỡ bỏ 19 cột mốc cũ và lắp đặt 142 cột mốc mới nhằm giảm thiểu tác động của dự án đối với người dân địa phương.

Hôm 18/10, ông Vei Samnang - Tỉnh trưởng tỉnh Takeo - đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tuyến đường và chỉ đạo việc lắp đặt các cột mốc tại huyện Angkor Borei ở tỉnh này.

Ông Samnang cho biết, những điều chỉnh này nằm trong quy trình tái định tuyến đường thủy nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cộng đồng.

Tổng cộng có 142 cột mốc mới đang được lắp đặt, trong khi 19 cột mốc cũ đã được dỡ bỏ để phù hợp với tuyến đường mới.

Khẳng định các kỹ thuật viên đã thực hiện công việc theo đúng tiêu chuẩn quy định, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo còn chỉ đạo các nhóm công tác đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, đồng thời đảm bảo độ chính xác về vị trí của các cột mốc.

Ông Vei Samnang - Tỉnh trưởng tỉnh Takeo (thứ 4 từ trái sang) thị sát công việc lắp đặt các cột mốc đánh dấu tuyến đường của Kênh đào Funan Techo ở huyện Angkor Borei, tỉnh Takeo, Campuchia. Ảnh: Chính quyền tỉnh Takeo

Ông Phorn Rim - người phát ngôn Bộ Công chính và Giao thông vận tải Campuchia - cho biết các điều chỉnh này thuộc phạm vi giai đoạn hai của dự án Kênh đào Funan Techo, bao gồm các tỉnh/thành: Kampot, Kep, Takeo và Kandal của Campuchia.

Công tác điều chỉnh tuyến đường tại Kep và Kampot đã hoàn tất, trong khi phần việc tại Takeo dự kiến sẽ kết thúc trong hôm nay (21/10), trước khi các đội ngũ kỹ thuật chuyển sang triển khai công việc tại Kandal.

Ông Rim cho biết thêm, Chính phủ Campuchia dự kiến sẽ huy động máy móc và khởi công xây dựng giai đoạn hai của dự án Kênh đào Funan Techo vào cuối năm nay, khi nước sông rút xuống. Công việc sẽ được triển khai đồng loạt tại 11 địa điểm, bắt đầu từ khu vực gần sông Bassac ở Kandal, sau đó mở rộng về phía Takeo, Kampot và Kep.

"Chính phủ [Campuchia] vẫn cam kết tuân thủ tiến độ ban đầu, với mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2028", ông Rim khẳng định.

Theo Khmer Times, Kênh đào Funan Techo dài 180 km đi qua các tỉnh/thành Kandal, Takeo, Kampot và Kep, trong đó khoảng 58 km chạy qua địa phận tỉnh Takeo. Chính quyền tỉnh đã hoàn tất việc cắm 540 cột mốc ranh giới đất đai dọc hai bên kênh đào tại địa phương này. Trước đó, vào năm ngoái, công tác xác minh tọa độ và lắp đặt 232 cột mốc tại Kandal cũng đã được hoàn thành.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chính thức khởi động dự án vào ngày 5/8/2024 tại Kandal. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 tỷ USD, được thực hiện theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT), với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028.



