HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Campuchia có động thái mới tại dự án Kênh đào Funan Techo 1,7 tỷ USD: Hé lộ kế hoạch ở 11 địa điểm

Duy Nguyễn
|

Campuchia đã điều chỉnh các cột mốc ranh giới để giảm thiểu thiệt hại về tài sản và sự xáo trộn trong cộng đồng địa phương.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, chính quyền tỉnh Takeo của Campuchia vừa điều chỉnh tuyến đường của Kênh đào Funan Techo, dỡ bỏ 19 cột mốc cũ và lắp đặt 142 cột mốc mới nhằm giảm thiểu tác động của dự án đối với người dân địa phương.

Hôm 18/10, ông Vei Samnang - Tỉnh trưởng tỉnh Takeo - đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tuyến đường và chỉ đạo việc lắp đặt các cột mốc tại huyện Angkor Borei ở tỉnh này.

Ông Samnang cho biết, những điều chỉnh này nằm trong quy trình tái định tuyến đường thủy nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cộng đồng.

Tổng cộng có 142 cột mốc mới đang được lắp đặt, trong khi 19 cột mốc cũ đã được dỡ bỏ để phù hợp với tuyến đường mới.

Khẳng định các kỹ thuật viên đã thực hiện công việc theo đúng tiêu chuẩn quy định, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo còn chỉ đạo các nhóm công tác đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, đồng thời đảm bảo độ chính xác về vị trí của các cột mốc.

Tuyến đường dọc kênh Funan Techo ở Takeo đã được điều chỉnh để giảm thiểu tác động đến địa phương - Ảnh 1.

Ông Vei Samnang - Tỉnh trưởng tỉnh Takeo (thứ 4 từ trái sang) thị sát công việc lắp đặt các cột mốc đánh dấu tuyến đường của Kênh đào Funan Techo ở huyện Angkor Borei, tỉnh Takeo, Campuchia. Ảnh: Chính quyền tỉnh Takeo

Ông Phorn Rim - người phát ngôn Bộ Công chính và Giao thông vận tải Campuchia - cho biết các điều chỉnh này thuộc phạm vi giai đoạn hai của dự án Kênh đào Funan Techo, bao gồm các tỉnh/thành: Kampot, Kep, Takeo và Kandal của Campuchia.

Công tác điều chỉnh tuyến đường tại Kep và Kampot đã hoàn tất, trong khi phần việc tại Takeo dự kiến sẽ kết thúc trong hôm nay (21/10), trước khi các đội ngũ kỹ thuật chuyển sang triển khai công việc tại Kandal.

Ông Rim cho biết thêm, Chính phủ Campuchia dự kiến sẽ huy động máy móc và khởi công xây dựng giai đoạn hai của dự án Kênh đào Funan Techo vào cuối năm nay, khi nước sông rút xuống. Công việc sẽ được triển khai đồng loạt tại 11 địa điểm, bắt đầu từ khu vực gần sông Bassac ở Kandal, sau đó mở rộng về phía Takeo, Kampot và Kep.

"Chính phủ [Campuchia] vẫn cam kết tuân thủ tiến độ ban đầu, với mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2028", ông Rim khẳng định.

Theo Khmer Times, Kênh đào Funan Techo dài 180 km đi qua các tỉnh/thành Kandal, Takeo, Kampot và Kep, trong đó khoảng 58 km chạy qua địa phận tỉnh Takeo. Chính quyền tỉnh đã hoàn tất việc cắm 540 cột mốc ranh giới đất đai dọc hai bên kênh đào tại địa phương này. Trước đó, vào năm ngoái, công tác xác minh tọa độ và lắp đặt 232 cột mốc tại Kandal cũng đã được hoàn thành.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chính thức khởi động dự án vào ngày 5/8/2024 tại Kandal. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 tỷ USD, được thực hiện theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT), với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028.

Campuchia xuất khẩu 1,03 triệu tấn sang Việt Nam chỉ nửa năm, tăng 28%: Lợi thế lớn cho doanh nghiệp Việt


Tags

Campuchia

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

03:29
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại