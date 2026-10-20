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Campuchia điều chỉnh hàng loạt cột mốc trên tuyến Kênh đào Funan Techo: Tỉnh trưởng trực tiếp giám sát

Duy Nguyễn
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Đội ngũ kỹ thuật viên đã di dời 19 cột mốc cũ để căn chỉnh lại và tối ưu hóa tuyến đường thủy này.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, vào ngày 19/10, ông Vei Samnang - Tỉnh trưởng tỉnh Takeo (Campuchia) - đã cùng các quan chức địa phương và đội ngũ kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra và lắp đặt 142 cột mốc mới cho dự án Kênh đào Funan Techo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh trưởng tỉnh Takeo giám sát việc lắp đặt 142 cột mốc mới cho dự án Kênh đào Funan Techo - Ảnh 1.

Giới chức tỉnh Takeo (Campuchia) và đội ngũ kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra và lắp đặt 142 cột mốc mới cho dự án Kênh đào Funan Techo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Khmer Times

Trong chuyến thị sát thực địa, Tỉnh trưởng Vei Samnang nhấn mạnh rằng việc lắp đặt các cột mốc mới phản ánh quy trình thực hiện kỹ thuật vô cùng tỉ mỉ của dự án Kênh đào Funan Techo.

Trong quá trình kiểm tra, đội ngũ kỹ thuật viên cũng đã di dời 19 cột mốc cũ để căn chỉnh lại và tối ưu hóa tuyến đường thủy này, với mục tiêu giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đất đai, tài sản và nhà cửa của người dân địa phương.

Tỉnh trưởng tỉnh Takeo đã dành lời khen ngợi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đội ngũ kỹ thuật viên vì sự tận tâm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Ông Vei Samnang cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người dân tỉnh Takeo vì sự hợp tác trong quá trình triển khai dự án Kênh đào Funan Techo.

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