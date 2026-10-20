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Campuchia chuẩn bị xây cầu bắc qua sông Mekong

Duy Nguyễn
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Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng và Giao thông vận tải Campuchia Peng Ponea cho biết dự án này là một sáng kiến mang tầm nhìn xa của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) đưa tin, Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng và Giao thông vận tải Campuchia Peng Ponea cho biết vào ngày 16/10 rằng Campuchia sẽ sớm khởi công xây dựng một cây cầu bắc qua sông Mekong, nối liền hai thành phố vệ tinh ở Phnom Penh và tỉnh Kandal của nước này, nhằm thúc đẩy kết nối và tăng trưởng khu vực.

Dự kiến khởi công vào đầu năm sau, cây cầu theo kế hoạch sẽ kết nối Norea Island City thuộc quận Chbar Ampov, Phnom Penh với Mekong Quay City thuộc thành phố Arey Ksat, tỉnh Kandal.

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Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia Peng Ponea (đứng giữa) chủ trì lễ ký kết các hợp đồng xây dựng và giám sát dự án tại trụ sở bộ vào ngày 16/10. Ảnh: MPWT

Ông Ponea cho biết dự án này là một sáng kiến mang tầm nhìn xa của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, được thiết kế để thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm ùn tắc giao thông và tăng cường mạng lưới đường bộ và cầu cống.

"Dự án cầu này sẽ giúp tăng cường kết nối giữa khu vực phía đông và phía tây Phnom Penh, đồng thời giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thủ đô", ông Ponea nói. "Nó sẽ thúc đẩy sự phát triển, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho người dân sống ở phía đông Phnom Penh và tỉnh Kandal."

Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng và Giao thông vận tải Campuchia đã đưa ra lời phát biểu này trong khi chủ trì lễ ký kết các hợp đồng xây dựng và giám sát dự án tại trụ sở bộ vào ngày 16/10.

Theo Xinhua, các chi tiết cụ thể về kích thước chính xác và tổng chi phí xây dựng của cây cầu vẫn chưa được công bố.

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Tags

Campuchia

giao thông

Mekong

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