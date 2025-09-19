Camera ghi lại cảnh người giúp việc bạo hành bé 3 tháng tuổi: Bé bị giật mạnh, nhồi nhét ti giả vào miệng

Một người mẹ ở Bảo Kê (Trung Quốc) đã vô cùng phẫn nộ khi phát hiện người giúp việc hành xử thô bạo với con gái 3 tháng tuổi của mình qua camera giám sát. Sự việc đã được báo lên công an và nền tảng cung cấp dịch vụ giúp việc đã hoàn trả chi phí.

Sáng 16/9, chị Hà (Bảo Kê, Thiểm Tây, Trung Quốc) đã phản ánh với tờ Jī Mù Xīnwén (Tin tức Tầm Nhìn Rộng) về việc camera giám sát ghi lại được những hành động bất thường của người giúp việc khi chăm sóc con gái mình. Chị Hà cho biết, người giúp việc có những hành vi như đánh mạnh, nhồi núm vú giả và giật mạnh tay bé. Sau khi trao đổi, người giúp việc đã xin lỗi và nền tảng cung cấp dịch vụ đã hoàn tiền.

Con gái chị Hà mới được 3 tháng tuổi. Do phải đi làm nên chị đã thuê một người giúp việc thông qua nền tảng trung gian "Dì đến nhà" để hỗ trợ người nhà chăm sóc con. Để tiện theo dõi con, chị Hà đã lắp đặt một chiếc camera giám sát ở đầu giường. Camera có chức năng quay video, chụp ảnh, nhận diện tiếng khóc và các chuyển động bất thường của bé, đồng thời gửi thông báo đến điện thoại của chị.

Gần đây, khi kiểm tra ảnh chụp từ camera, chị Hà phát hiện một bức ảnh chụp con gái mình nằm trên giường vào ngày 10/9 với tư thế bất thường. Khi xem lại video, chị thấy khoảng 14h cùng ngày, khi bé gái khóc, người giúp việc đã giật mạnh tay con. Chị Hà chia sẻ, người giúp việc biết có camera ở đầu giường và trước mặt gia đình luôn tỏ ra rất yêu thương, nhẹ nhàng với bé. Ban đầu, chị nghĩ người giúp việc chỉ hơi nóng nảy khi thấy con khóc và gặp khó khăn khi bế con, chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy nhiên, sau khi xem kỹ lại video, chị phát hiện người giúp việc còn có những hành vi như đánh, ấn mạnh vào người và nhồi nhét núm ti giả cho bé.

Trong video, người giúp việc có hành động giật mạnh tay bé và nói: "Ôi chao, không bế được nữa rồi, con khó dỗ quá." Chị Hà cho rằng những hành động này quá mạnh bạo, một đứa trẻ 3 tháng tuổi không thể chịu đựng được, khiến chị vô cùng tức giận. Chị cảm thấy người giúp việc cố ý và thiếu chuyên nghiệp. Sau đó, chị đã khiếu nại hành vi của người giúp việc lên nền tảng và báo công an. Sau khi trao đổi, nền tảng đã hoàn trả phí trung gian, phí giúp việc và cam kết chi trả chi phí kiểm tra sức khỏe cho bé. Người giúp việc cũng đã xin lỗi.

Ảnh chụp màn hình từ camera giám sát.

Đoạn tin nhắn giữa chị Hà và người giúp việc cho thấy công ty đã gọi điện thông báo cho người giúp việc biết hành vi giật mạnh tay bé là rất nghiêm trọng và không được phép, yêu cầu cô xin lỗi gia đình. Người giúp việc giải thích lúc đó bé khóc nhiều nên cô nóng ruột, hành động thiếu kiềm chế và đã nhận ra lỗi sai của mình. Cô cũng cho biết sau đó đã bế bé ra phòng khách để ông của bé cùng dỗ dành, an ủi. Cô nói: "Tôi đã được công ty đào tạo bài bản, xin hãy tha thứ cho tôi."

Một nhân viên của nền tảng "Dì đến nhà" cho biết sáng 16/9, công an địa phương đã liên hệ với nền tảng và chị Hà. Nhân viên này từ chối tiết lộ thông tin cụ thể và cho biết: "Người giúp việc làm việc tự do." Khi được hỏi liệu nền tảng có xác minh sự việc và đưa ra đánh giá về hành vi của người giúp việc hay không, nhân viên này không trả lời. Theo thông tin trên ứng dụng Tianyancha, người giúp việc này có chứng chỉ giáo viên hướng dẫn giáo dục sớm, chứng chỉ chăm sóc trẻ sơ sinh và chứng chỉ dinh dưỡng. Hồ sơ của cô cho thấy cô làm việc tại chi nhánh chính của "Dì đến nhà" ở Bảo Kê. Nền tảng này được thành lập năm 2023, có trụ sở tại một tòa nhà ở khu công nghệ cao Bảo Kê.

Chị Hà cho biết sau khi đưa con đi khám, bác sĩ kết luận sức khỏe của bé bình thường. Ngày 16/9, công an phường đã liên hệ với chị và cho biết dựa trên video hiện có và kết quả kiểm tra sức khỏe, người giúp việc chưa gây ra tổn hại nghiêm trọng về thể chất cho bé nên khó có thể khởi tố. Hiện chị Hà đã phản ánh sự việc lên đường dây nóng 12345. Chị mong muốn sự việc được công khai trên truyền thông để các cơ quan chức năng vào cuộc, cảnh báo các nền tảng cung cấp dịch vụ giúp việc khác cũng như những người làm nghề này. Phóng viên đã liên hệ với công an phường nhưng nhân viên trực ban từ chối trả lời. Tổng đài 12345 của Bảo Kê cho biết đã chuyển thông tin của chị Hà cho Ủy ban Quản lý khu công nghệ cao Bảo Kê để xác minh và xử lý.

Nguồn: Sohu