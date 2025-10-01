Camera an ninh ghi lại cảnh lốc xoáy giật tung cửa nhà dân ở Hưng Yên: Bàng hoàng khung cảnh trước mắt

Đoạn camera an ninh dưới đây đã ghi lại cận cảnh khoảnh khắc cơn lốc xoáy quét qua nhà dân vào khoảng 10h21' ngày 29/9 vừa qua tại xã Thái Thuý (Hưng Yên). Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy từ biển kéo vào, gây rất nhiều thiệt hại.

Trận lốc xoáy không quá dài nhưng cột gió dữ dội và cao. Nhiều mái tôn bị gió giật bay tứ tung, rơi rụng khắp nơi, gây nguy hiểm cho người dân và làm hư hỏng các công trình lân cận. Một số ngôi nhà đã bị méo mó do sức gió quá lớn.

Ngay khi lốc xoáy xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các đơn vị cứu hộ cứu nạn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Theo nội dung từ đoạn clip có thể thấy thời điểm lốc xoáy quét qua, cánh cổng trước nhà bị giật tung, đập liên tục vào xe máy. Đồ đạc trong phòng khách bị xê dịch, vật dụng nhẹ bị hất lên không trung, bình hoa, vật dụng thủy tinh vỡ tan tành, bay tứ tung. Nền đất rung chuyển.

Thông tin với Tri Thức - Znews, anh Dương - chủ nhân của đoạn camera an ninh cho hay thời điểm ấy, gia đình anh đang đi cưới ở khu vực gần đó nên không thiệt hại về người. Tới khi trở về nhà, anh bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. "Lúc đấy, tôi chưa biết dọn dẹp từ đâu", anh Dương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Được biết, đây là đoạn clip "hiếm hoi" quay được cảnh tượng này trong nhà dân bởi lúc lốc xoáy đi qua, mái tôn va vào cột điện gây mất điện toàn khu vực.