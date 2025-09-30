Vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện ở Điện Biên: Sự thật phía sau

Bắt đầu vào tháng 3/2025, một số tài khoản Facebook liên tục đăng tải thông tin về cụ ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943, trú tại xã Mường Phăng, Điện Biên). Các bài viết này thông tin ông Nhọt là người có công với cách mạng, ca ngợi ông như một “anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại”, từng “vào sinh ra tử” trong nhiều cuộc chiến, nhưng ông lại không được chính quyền quan tâm.

Đặc biệt, các bài về "cựu chiến binh Quàng Văn Nhọt" thường được đăng nhiều hơn vào các dịp lễ lớn như 30/4, 27/7, 2/9 khiến dư luận càng thêm bức xúc và có những tranh luận trái chiều về sự thờ ơ của chính quyền địa phương. Từ những bài viết này, nhiều người thương cảm và gửi tiền từ thiện cho ông Nhọt thông qua các đối tượng kêu gọi.

Trước những luồng tranh luận trái chiều trong dư luận, Công an Điện Biên đã vào cuộc để xác minh tính xác thực của các thông tin trên.

Nhiều bài viết về ông Nhọt liên tục được các đối tượng chia sẻ, đăng tải và kêu gọi người dân ủng hộ. (Nguồn ảnh: Báo Lao Động)

Sự thật về cụ ông Quàng Văn Nhọt

Hôm nay (30/9), thông tin trên báo Công an nhân dân (CAND), Công an tỉnh Điện Biên chính thức cung cấp những thông tin đầu tiên về vụ việc này như sau:

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, hiện đơn vị chỉ lưu giữ hồ sơ của hai trường hợp người có công tại xã Mường Phăng là ông Lò Văn Nhọt (SN 1912; bản Đông Mệt) và ông Quàng Văn Nhọt (SN 1948; bản Pú Sung).

Đối với trường hợp cá nhân mang tên Quàng Văn Nhọt (SN 1943) không có tên trong danh sách cựu chiến binh của xã và đang hưởng trợ cấp người cao tuổi 500 nghìn đồng/tháng. Các đoàn thiện nguyện đến thăm, hỗ trợ ông không thông qua UBND xã.

Căn cứ kết quả làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mường Ảng đều xác nhận không có hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943) trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên từng tham gia quân ngũ, xuất ngũ hay lập chiến công.

(Nguồn ảnh: Báo CAND)

Ngày 8/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Điện Biên tiến hành làm việc với chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ), người thường xuyên đăng tải, lan truyền thông tin về ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943) và sử dụng những thông tin này vào mục đích kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ ông Nhọt.

Các giấy tờ liên quan đều thể hiện rõ năm sinh của ông Quàng Văn Nhọt là 1948 chứ không phải 1943. Thông tin về ông Nhọt là lính bắn tỉa từng diệt nhiều quân địch là do trong một lần đưa ông Nhọt đi thăm quan bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ thấy ông hiểu biết về các loại súng và nghe ông từng là lính bắn tỉa.

Từ những xác minh trên, Công an tỉnh Điện Biên khẳng định những thông tin đăng tải trên mạng xã hội về ông Quàng Văn Nhọt là không đúng sự thật.

Cũng liên quan tới sự việc này, ngày 23/9, thông tin đến Báo Lao Động, ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 4/9 xã Mường Phăng đã có buổi làm việc tại gia đình ông Quàng Văn Nhọt tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng để làm rõ các nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Buổi làm việc có đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đại diện Công an xã và có sự chứng kiến của Bí thư chi bộ và Trưởng bản Pú Sung. Tổ công tác đã làm việc trực tiếp với ông Quàng Văn Nhọt và em trai ruột ông Nhọt là ông Quàng Văn Sơ.

Tại buổi làm việc, ông Nhọt khẳng định: “Tôi nhập ngũ tháng 4/1977 và đến năm 1978 “đào ngũ”, bỏ đơn vị về địa phương". Ông Nhọt cũng khẳng định chưa từng được nhận Huy chương kháng chiến hạng Nhất và kỷ niệm chương.

Về tấm huy chương đang treo tại nhà, ông Nhọt cho biết có người đưa cho ông và đến giờ không nhớ là ai. Bộ quân phục ông mặc trong các hình ảnh trên mạng là do các nhà từ thiện mua cho.

Cơ quan Công an nhận định, việc tự ý kêu gọi hoạt động từ thiện, không thông qua cấp uỷ, chính quyền địa phương có dấu hiệu trục lợi cá nhân. Vụ việc này không chỉ dừng lại ở một cá nhân, mà còn liên quan đến mạng lưới tài khoản, nhóm từ thiện trên không gian mạng – nơi có thể đang lợi dụng danh nghĩa “người có công”, “cựu chiến binh” để kêu gọi ủng hộ, tạo sự phẫn nộ xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm đạt mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được chuyển cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.