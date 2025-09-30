Xác định danh tính người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh vào mặt cháu bé 10 tuổi gây bức xúc dư luận

Ngày 30-9, cơ quan chức năng phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" đối với người phụ nữ nhổ nước bọt và tát vào mặt một cháu bé.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ trung niên nhổ nước bọt vào một cháu bé đang đi trên đường, sau đó còn tát vào mặt em này.

Sự việc gây bức xúc trong dư luận, nhiều người cho biết dù chưa biết xảy ra nguyên nhân gì, nhưng là người lớn mà hành xử một cách vô văn hóa, thiếu chuẩn mực như người phụ nữ kia là rất đáng lên án, không làm gương cho con trẻ, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Hình ảnh từ camera cho thấy người phụ nữ nhổ nước bọt và đánh vào mặt cháu bé 10 tuổi

Qua tìm hiểu, cháu bé trong clip tên N.N.N, 10 tuổi, hiện sống cùng bố mẹ tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP HCM, còn người hành hung em là bà Vũ Hằng Nga (SN 1975), sống cùng khu phố.

Một lãnh đạo phường Tân Đông Hiệp cho hay ngay sau khi phát hiện sự việc trên mạng xã hội, Công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực và tổ cảnh sát phòng chống tội phạm nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của Công an phường Tân Đông Hiệp, qua xác minh ban đầu, cháu N. và con gái bà Nga có xảy ra xích mích từ trước, dẫn đến việc cháu N. mỗi khi đi qua nhà bà Nga thì có thái độ khiêu khích người phụ nữ này.

Khoảng 18 giờ, ngày 27-9, khi cháu N. dẫn em ruột đi bộ từ nhà ra đến cuối hẻm để uống hết sữa. Lúc này, Nga đi công việc về, đang đứng ở cửa thì nhìn thấy cháu N..., do bực tức chuyện cũ nên đã phun nước bọt vào mặt cháu N. và hai bên lời qua tiếng lại thì Nga đã dùng tay tát 2 cái vào vùng mặt cháu N.

Cháu N. bỏ chạy về nhà kể với bố mẹ. Sau đó, hai mẹ con cháu N. qua nhà bà Nga nói chuyện, nhưng người phụ nữ này đã không thừa nhận đánh em N.

Chỉ đến khi công an mời lên làm việc, bà Nga mới thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bố của cháu N. sau đó đã làm đơn không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và không yêu cầu giám định thương tích đối với vụ việc trên.

Tuy nhiên, về phía bà Vũ Hằng Nga, hiện cơ quan chức năng đang cũng cố hồ sơ về hành vi "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đồ họa: Ngọc Trinh