Cam thường mới nhất của Lưu Diệc Phi

Không cần váy vóc cầu kỳ, Lưu Diệc Phi vẫn nổi bật giữa đường phố.

Nhan sắc và khí chất "thần tiên tỷ tỷ" giúp Lưu Diệc Phi luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, khi tham dự một sự kiện của thương hiệu Tissot tại Thành Đô (Trung Quốc), nữ diễn viên tiếp tục ghi điểm với tạo hình đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch.

Không cần những bộ váy lấp lánh hay thiết kế cầu kỳ, minh tinh hàng đầu xứ tỷ dân vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn nhờ set đồ đen có phom dáng tinh tế. Gam màu tối càng làm nổi bật làn da sáng, đường nét gương mặt thanh tú cùng thần thái điềm đạm vốn đã trở thành thương hiệu của cô. Cách lựa chọn trang phục tiết chế càng làm nổi bật khí chất và vẻ đẹp tự nhiên của ngôi sao sinh năm 1987.

Lưu Diệc Phi với tạo hình mang hơi hướng menswear tham dự sự kiện của Tissot. (Nguồn: Weibo)

Dù trời mưa nhưng đông đảo người hâm mộ vẫn xếp hàng chờ đợi Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi diện blazer hai hàng cúc với phần vai dựng nhẹ, phom dáng đứng giúp tổng thể trông chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc. Bên trong là áo đen đơn giản, phối cùng quần cùng tông tạo nên hiệu ứng ton-sur-ton kéo dài vóc dáng. Điểm nhấn duy nhất trên trang phục là chiếc ghim cài nhỏ ở phần ve áo, vừa đủ tạo nét tinh tế mà không phá vỡ tổng thể tối giản. Ngay cả trang sức cũng được tinh giản, chỉ sử dụng những món thanh mảnh với dụng ý dành tâm điểm cho chiếc đồng hồ tissot.

Khí chất điềm đạm, thanh lịch của Lưu Diệc Phi.

Mái tóc đen dài được duỗi thẳng, rẽ ngôi giữa và buông tự nhiên, giúp gương mặt nữ diễn viên thêm thanh thoát. Lớp makeup cũng được tiết chế tối đa với nền da mỏng nhẹ, trong mướt, đôi mắt nhấn nhẹ và hàng mi cong vừa phải. Qua những bức hình cam thường chụp vội, nhan sắc và khí chất của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn khó có điểm gì để mà chê. Làn da trắng mịn không tì vết cùng biểu cảm rạng rỡ giúp nữ diễn viên càng thêm sức hút.

Lưu Diệc Phi chuẩn nữ thần ngay cả qua những bức hình chụp vội.

Bên cạnh mối quan hệ xa xỉ với hai nhà mốt hàng đầu BVLGARI và Louis Vuitton, Lưu Diệc Phi còn có nhiều năm đồng hành cùng Tissot trên cương vị đại sứ toàn cầu. Sự hợp tác này được đánh giá là khá ăn ý khi hình ảnh thanh lịch, độc lập và sang trọng của nữ diễn viên có nhiều điểm tương đồng với tinh thần chế tác đồng hồ Thụy Sĩ của thương hiệu.

Trong suốt thời gian hợp tác, Lưu Diệc Phi thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng bá quốc tế, tham dự những sự kiện quan trọng của hãng và đồng hành trong nhiều hoạt động tại thị trường toàn cầu. Nữ diễn viên cũng từng có những chuyến thăm tới trụ sở và các cơ sở sản xuất mang tính lịch sử của Tissot tại Thụy Sĩ.

Lưu Diệc Phi trở thành Đại sứ Toàn cầu của Tissot từ năm 2015.

Trước đó, Lưu Diệc Phi cũng từng gây sốt với một tạo hình được xem là "huyền thoại" tại sự kiện của Tissot. Nữ diễn viên diện bộ váy trắng dài thướt tha, nổi bật với phần thân trên xếp nếp mềm mại, đường cut-out tinh tế ở eo và dải đai ánh bạc ôm lấy vòng 2, tạo điểm nhấn nữ tính và quyến rũ. Phần chân váy rủ dài, xẻ cao giúp khoe khéo đôi chân mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Thiết kế tay phồng càng làm tổng thể thêm bay bổng, sang trọng. Lưu Diệc Phi hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc đen dài uốn gợn nhẹ, buông lệch vai cùng đôi khuyên tai dáng dài lấp lánh, tạo nên hình ảnh vừa kiêu sa vừa đầy khí chất.

Lưu Diệc Phi từng có 1 tạo hình chuẩn nữ thần khi tham dự sự kiện của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ.

Ảnh: Weibo.