Cấm sóng ca sĩ đình đám bị bắt vì sử dụng ma túy: Hủy mọi show diễn, toàn bộ âm nhạc bị gỡ bỏ

Trước khi sự nghiệp sụp đổ hoàn toàn vì bê bối ma túy vào năm 2018, Trần Vũ Phàm từng được xem là một trong những “cây đại thụ” của làng nhạc Mandopop. Thành công của anh gắn liền với nhóm nhạc Vũ Tuyên. Trong giai đoạn hoàng kim của nhạc Hoa ngữ cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Vũ Tuyên là cái tên phủ sóng khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, chương trình truyền hình lẫn sân khấu lớn nhỏ. Nhưng cũng giống nhiều nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, chỉ một bê bối pháp luật đã đủ để xóa sạch gần như toàn bộ di sản sự nghiệp của Trần Vũ Phàm tại thị trường giải trí khắc nghiệt nhất châu Á.

Năm 1998, Trần Vũ Phàm cùng Hồ Hải Tuyền thành lập nhóm Vũ Tuyên. Tên nhóm được ghép từ chữ lót trong tên của hai thành viên. Chỉ một năm sau, họ phát hành album đầu tay Đẹp Nhất và nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn tại Trung Quốc. Riêng album này đã đạt doanh số hơn 1 triệu bản, trong khi ca khúc chủ đề trở thành một trong những bản hit kinh điển của thế hệ 8x, 9x. Trong suốt giai đoạn từ năm 1999 đến 2011, Vũ Tuyên liên tục duy trì vị thế hàng đầu với hàng loạt album ăn khách như Be Cool Till The End, Ardently Love hay I Can't Live Without You.

Tổng doanh số vượt mốc 7 triệu đĩa được xem là thành tích khổng lồ trong bối cảnh thị trường nhạc số chưa bùng nổ như hiện nay. Không chỉ nổi tiếng nhờ lượng hit đồ sộ, nhóm còn được đánh giá cao bởi phong cách âm nhạc văn minh, hiện đại và giàu tính đại chúng.

Trần Vũ Phàm sở hữu chất giọng cao, sáng, nội lực, đặc biệt phù hợp với dòng Soft Rock và Pop Ballad. Trần Vũ Phàm cũng được xem là nhân tố đóng vai trò lớn trong việc định hình gu âm nhạc đại chúng Trung Quốc thời kỳ đầu thiên niên kỷ mới. Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, nam nghệ sĩ còn hoạt động mạnh với tư cách nhà sản xuất âm nhạc. Năm 2013, nhóm Vũ Tuyên giành quán quân mùa đầu tiên của chương trình I Am A Singer. Đây được xem là cột mốc giúp nhóm hâm nóng tên tuổi sau nhiều năm hoạt động. Khả năng phối khí sáng tạo cùng kỹ năng trình diễn ổn định giúp họ vượt qua nhiều giọng ca thực lực để bước lên vị trí cao nhất. Sau thành công này, Trần Vũ Phàm và Hồ Hải Tuyền thường xuyên xuất hiện với vai trò huấn luyện viên, giám khảo ở các chương trình âm nhạc lớn như Sing My Song, Sound of My Dream hay Let’s Sing Kids.

Điều khiến Vũ Tuyên trở thành trường hợp đặc biệt trong showbiz Trung Quốc không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở tình bạn kéo dài suốt 20 năm giữa hai thành viên. Trong môi trường giải trí vốn đầy cạnh tranh và thị phi, việc một nhóm nhạc duy trì hoạt động ổn định mà không tan rã hay xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng khiến họ trở thành biểu tượng của sự gắn kết và trung thành.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm vào cuối năm 2018. Tháng 11/2018, cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ Trần Vũ Phàm tại một căn hộ cùng một người phụ nữ họ Hà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật toàn là chất cấm. Kết quả xét nghiệm cho thấy nam ca sĩ dương tính với hai loại ma túy. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động toàn bộ làng giải trí Hoa ngữ bởi thời điểm đó, Trung Quốc vừa siết chặt các quy định liên quan đến đạo đức nghệ sĩ. Việc một nghệ sĩ có vị thế lớn như Trần Vũ Phàm vướng bê bối ma túy lập tức trở thành vụ việc mang tính răn đe trong toàn ngành giải trí.

Sau khi vụ việc được xác nhận, Trần Vũ Phàm bị yêu cầu tham gia chương trình cai nghiện bắt buộc trong cộng đồng kéo dài 3 năm. Trần Vũ Phàm bị áp lệnh “phong sát” triệt để. Đêm liveshow kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm Vũ Tuyên dự kiến diễn ra vào tháng 12/2018 bị hủy ngay lập tức. Đơn vị tổ chức thông báo hoàn tiền vé, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ poster quảng bá liên quan đến chương trình. Đây vốn là concert được xem như cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm nhạc quốc dân này.

Không dừng lại ở đó, hàng loạt chương trình truyền hình có sự tham gia của Trần Vũ Phàm cũng đồng loạt chỉnh sửa nội dung. Những phân đoạn có nam ca sĩ xuất hiện bị cắt bỏ, làm mờ hoặc quay lại để hạn chế tối đa sự hiện diện trên sóng truyền hình. Tên của Trần Vũ Phàm sau đó bị đưa vào “danh sách đen” của Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc. Nhiều nền tảng nhạc số lớn tại Trung Quốc gỡ bỏ hoặc hạn chế tìm kiếm các sản phẩm âm nhạc liên quan đến Trần Vũ Phàm và nhóm Vũ Tuyên. Trần Vũ Phàm gần như bị “xóa sổ” khỏi không gian giải trí công cộng.

Vụ việc càng gây chấn động hơn bởi ảnh hưởng dây chuyền đến những người xung quanh. Người đồng đội thân thiết Hồ Hải Tuyền từng đăng tải dòng trạng thái với 10 câu hỏi “Tại sao?” trên mạng xã hội, thể hiện sự đau đớn và bàng hoàng khi chứng kiến người bạn đồng hành suốt 20 năm tự tay phá hủy toàn bộ sự nghiệp chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Trần Vũ Phàm còn được công chúng chú ý bởi cuộc hôn nhân ồn ào với nữ diễn viên Bạch Bách Hà. Vì vậy, scandal ma túy của anh càng khiến dư luận quan tâm hơn mức thông thường. Từ năm 2018 đến nay, Trần Vũ Phàm gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí. Không có sân khấu comeback, không sản phẩm mới, cũng không bất kỳ động thái chính thức nào liên quan đến hoạt động nghệ thuật. Những hình ảnh hiếm hoi xuất hiện trên mạng xã hội chủ yếu do các “thám tử mạng” chụp lại trong đời sống thường ngày, cho thấy ngoại hình và thần thái xuống dốc đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao.

Trường hợp của Trần Vũ Phàm và nhóm Vũ Tuyên được xem là ví dụ điển hình nhất cho sự khắc nghiệt của lệnh “phong sát” tại Trung Quốc. Đây không chỉ là cú ngã của một nghệ sĩ nổi tiếng mà còn là sự kết thúc của cả một tượng đài âm nhạc từng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả Hoa ngữ. Thông qua vụ việc này, giới quản lý văn hóa Trung Quốc cũng gửi đi thông điệp cứng rắn rằng không có “vùng an toàn” cho nghệ sĩ vi phạm pháp luật, bất kể họ từng có vị thế lớn đến đâu trong ngành giải trí.

