Cắm loạt cọc thép sâu 136 mét giữa biển, hoàn thành công trình cao bằng tòa nhà 110 tầng chưa từng có trên thế giới

Công trình này ứng dụng một trong những công nghệ điện gió nổi phức tạp nhất hiện nay.

Trung Quốc đã đưa vào vận hành tổ máy điện gió nổi sử dụng nền tảng neo căng (Tension-Leg Platform - TLP) công suất 16 MW đầu tiên trên thế giới. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của nước này, theo thông báo của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC).

Công trình nằm tại lưu vực cửa sông Châu Giang, cách thành phố Thâm Quyến khoảng 200 km về phía đông nam. Theo CNOOC - nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc, công trình này có chiều cao tương đương tòa nhà 110 tầng.

Dự án được lắp đặt tại khu vực có độ sâu 136 m, cách bờ biển 136 km, với tua-bin điện gió 16 MW có khả năng chống chịu bão cấp 17 và tuổi thọ thiết kế 25 năm.

Khi vận hành toàn bộ, dự án dự kiến cung cấp khoảng 54 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho lưới điện của mỏ dầu Lufeng thông qua tuyến cáp ngầm dài 4,3 km. Lượng điện này tương đương tiết kiệm 15.000 m3 dầu nhiên liệu và giảm khoảng 35.000 tấn CO₂ mỗi năm.

Công nghệ TLP giúp tăng độ ổn định

Nền tảng điện gió nổi TLP gồm thân nổi phía trên, hệ thống móng neo dưới đáy biển và các dây neo chịu lực. So với các nền tảng bán chìm (semi-submersible), công nghệ TLP có ưu điểm ổn định hơn, tiêu thụ ít thép hơn trên mỗi MW công suất và chiếm ít diện tích mặt biển hơn, qua đó giảm xung đột với các hoạt động kinh tế biển khác.

Tuy nhiên, đây cũng được xem là một trong những công nghệ điện gió nổi phức tạp nhất hiện nay. CNOOC cho biết trước dự án này, Trung Quốc chưa từng triển khai ứng dụng TLP trong nước do rào cản công nghệ và bằng sáng chế quốc tế.

Để khắc phục tính gián đoạn của điện gió, CNOOC đã phát triển mô hình cung cấp điện kết hợp giữa điện gió ngoài khơi, nguồn điện truyền thống và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Theo doanh nghiệp, mô hình này giúp tăng tỷ trọng điện sạch trong lưới điện phục vụ mỏ dầu, từng bước thay thế nguồn điện chạy bằng dầu thô, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm cường độ phát thải.

Kinh tế biển tiếp tục tăng trưởng

Các chuyên gia nhận định năm 2026, Trung Quốc đang đẩy nhanh khai thác các nguồn năng lượng ngoài khơi, trong đó điện gió biển và dầu khí nước sâu trở thành động lực quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và mở rộng nguồn cung điện sạch.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, tổng giá trị kinh tế biển của nước này đạt khoảng 5.500 tỷ nhân dân tệ (815,1 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường điện gió toàn cầu nhờ mở rộng hạ tầng ngoài khơi và phát triển chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.

Các tỉnh ven biển như Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông và Phúc Kiến đã hình thành hệ sinh thái sản xuất tập trung, bao gồm chế tạo tua-bin, cáp ngầm, lắp đặt và bảo dưỡng công trình ngoài khơi.

Nhờ đó, hàng chục doanh nghiệp chuyên biệt đã phát triển các linh kiện cốt lõi như vòng bi tua-bin và cảm biến giám sát, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nội địa cho ngành điện gió nước sâu.

Theo China Daily

Y Vân