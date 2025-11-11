Cầm hộ 30 chỉ vàng và biến mất sau nhắn "em về phòng trọ tắm rửa rồi quay lại”: Cảnh sát tìm ra sự thật sau 1 tháng

Giữa thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) ồn ào và náo nhiệt, ít ai ngờ rằng một câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt giữa hai người bạn lại trở thành một bài học về lòng tin và sự phản trắc.

Theo bài đăng trên trang Xiaohongshu, Trương Kiến Hoa, 35 tuổi, quê ở Hà Nam, rời quê vào Nam Ninh làm thuê đã gần bảy năm. Anh không có nghề nghiệp ổn định, làm đủ thứ việc từ phụ hồ, lái xe chở hàng đến bốc vác thuê ở chợ đầu mối. Trong số những người anh quen biết ở khu nhà trọ, có một người bạn khá thân ông Lý Vĩ, 48 tuổi, quê ở Hồ Bắc, cũng là dân lao động xa nhà.

Hai người gặp nhau khi cùng làm tại một công trường xây dựng. Ông Lý hiền lành, ít nói, còn Kiến Hoa nhanh nhẹn, hoạt bát. Họ từng giúp đỡ nhau nhiều lần: có hôm Lý ốm, Hoa mang cháo đến; có lúc Hoa bị chủ thầu chậm lương, Lý cho mượn vài trăm tệ đỡ túng.

Tình bạn giữa những người tha hương thường giản dị, không cần lời hứa hẹn. Họ coi nhau như anh em, cùng uống rượu, ăn cơm, chia sẻ chuyện gia đình. Ông Lý vốn tiết kiệm, dành dụm được ít vàng mua từ quê, coi như “của để dành” nếu sau này về hưu. Ông thường đeo dây chuyền, nhẫn và vòng vàng, không phải để khoe mà để khỏi thất lạc, cũng là cách giữ của người già xưa.

Ảnh minh hoạ

Tối 5/10/2025, hai người cùng nhau ăn tối ở quán nhỏ gần khu chợ Nam Môn. Mới ăn được nửa chừng, ông Lý bỗng ôm bụng, mặt tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm. Kiến Hoa hoảng hốt gọi taxi, đưa bạn đến bệnh viện Nhân dân khu Tây Hương. Trên đường đi, ông Lý vẫn cố nén đau, tháo toàn bộ trang sức trên người một dây chuyền vàng 20 chỉ, hai nhẫn vàng và một vòng tay vàng 10 chỉ đưa cho bạn, giọng yếu ớt:

- “Anh giữ hộ tôi, kẻo vào viện đông người lại mất.”

Kiến Hoa gật đầu, không nghĩ nhiều, nhét tất cả vào túi áo khoác. Lúc ấy, giữa cơn hoảng loạn, chẳng ai ngờ sau cử chỉ đó sẽ là khởi đầu của một câu chuyện buồn.

Sau khi được đưa vào cấp cứu, ông Lý phải nằm viện qua đêm. Kiến Hoa ngồi chờ ngoài hành lang, thi thoảng vào thăm rồi về phòng trọ nghỉ. Sáng hôm sau, bác sĩ báo ông Lý đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần theo dõi thêm. Kiến Hoa còn ghé thăm, mua cháo mang vào, nói cười như thường. Đến chiều, anh xin phép “về phòng trọ tắm rửa rồi quay lại”, nhưng không thấy quay lại nữa.

Ban đầu, ông Lý nghĩ bạn bận việc. Hôm sau, gọi điện thì thuê bao vẫn liên lạc được, Kiến Hoa nói: “Em về quê có chút việc gấp, vài hôm sẽ trả lại đồ.” Nhưng rồi số máy ấy cũng tắt hẳn. Tin nhắn không trả lời, mạng xã hội không còn hoạt động. Ông Lý đến tận khu nhà trọ thì chủ nhà nói: “Nó dọn đi tối qua rồi, mang theo cả vali.”

Những ngày sau đó, ông Lý vẫn cố tìm. Có lúc ông nghĩ bạn gặp chuyện chẳng lành, có lúc lại hy vọng anh ta chỉ đang tạm lánh. Thế nhưng, khi một người quen ở quê báo lại rằng thấy Kiến Hoa đăng ảnh ăn nhậu, tiêu tiền rủng rỉnh, ông Lý mới hiểu ra sự thật.

Theo xác minh sau này của cơ quan chức năng, sau khi rời bệnh viện, Trương Kiến Hoa đã mang toàn bộ số vàng bán ở nhiều tiệm kim hoàn nhỏ quanh Nam Ninh, được khoảng 120 nghìn NDT, tương đương gần 450 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó anh ta dùng để trả nợ, mua điện thoại mới, thuê phòng ở riêng và ăn chơi cùng vài người bạn mới quen.

Trong mắt họ, Kiến Hoa chỉ là một người vừa “trúng mánh”, không ai biết đó là tiền của một người bạn từng tin tưởng giao cả tài sản trong lúc nguy kịch.

Ông Lý sau nhiều tháng kiên nhẫn tìm kiếm, cuối cùng đành trình báo công an. Với ông, điều đau lòng không phải là mất vàng, mà là mất niềm tin thứ vốn quý nhất giữa những người xa xứ. “Tôi từng nghĩ nó như em trai. Không ngờ chỉ vì chút tiền mà nó làm vậy,” ông nói, giọng trầm buồn.

Đến đầu tháng 11/2025, sau thời gian truy tìm, cảnh sát Nam Ninh đã xác định nơi ẩn náu của Trương Kiến Hoa tại một khu trọ ngoại ô. Khi bị bắt, anh ta đang ở trên bàn nhậu, vẫn cố chối, nói chỉ “tạm mượn” để xoay xở rồi sẽ trả. Nhưng trước những bằng chứng rõ ràng hóa đơn bán vàng, lời khai của chủ tiệm, và các đoạn tin nhắn Kiến Hoa cúi đầu thừa nhận toàn bộ.

Anh ta khai rằng, từ ngày ra tù cách đây ba năm vì tội trộm cắp, cuộc sống bấp bênh, nợ nần chồng chất. Khi thấy bạn tháo vàng đưa mình giữ, lòng tham nổi lên. “Tôi nghĩ chỉ vay tạm rồi trả lại, nhưng càng lún càng không dám quay lại nữa,” anh nói.

Vụ việc nhanh chóng được cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố. Trương Kiến Hoa bị tạm giam và sẽ bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự Trung Quốc.

Câu chuyện khép lại trong sự ngậm ngùi của những người quanh khu lao động. Họ bảo nhau: “Giữa đời, nghèo không đáng sợ, chỉ sợ mất nhân tính.” Có người thương ông Lý, có người thương cả Kiến Hoa - một kẻ từng là người tốt, chỉ vì một phút lòng tham mà đánh mất tất cả.

Và như thế, giữa thành phố xa lạ ấy, thêm một bài học về lòng tin được viết ra không bằng mực, mà bằng nước mắt của những con người nhỏ bé nơi đất khách quê người.

nguồn Xiaohongshu