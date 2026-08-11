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Cấm chạy liên tục làn trái: Bước ngoặt văn hóa hay chỉ thêm phiền toái?

Vĩnh Phúc
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Việc học tập quốc tế để luật hóa quy định cấm bám làn trái đang được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để sự lộn xộn trên các tuyến đường tốc độ cao. Thế nhưng, việc áp dụng máy móc công thức của nước ngoài vào điều kiện hạ tầng Việt Nam có thể phát sinh nhiều hệ lụy.

Văn hóa giao thông trên các tuyến cao tốc tại Việt Nam luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là thói quen sử dụng làn đường bên trái sát dải phân cách. Thực tế cho thấy, không ít tài xế thường xuyên bám làn trái nhưng lại di chuyển với tốc độ rất chậm, gây cản trở dòng phương tiện phía sau. Tình huống trái khoáy này không chỉ gây ức chế tâm lý cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn.

Cấm chạy liên tục làn trái: Bước ngoặt văn hóa hay chỉ thêm phiền toái? - Ảnh 1.

Tình trạng xe bám làn trái trên cao tốc diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Vĩnh Phúc

Thời gian gần đây, mạng xã hội và các diễn đàn xe cộ xôn xao trước đề xuất cấm chạy xe liên tục ở làn bên trái. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng "chiếm làn" và tạo ra luồng di chuyển thông thoáng, ưu tiên cho các mục đích cụ thể.

Tuy nhiên, việc áp dụng một quy tắc mới vào thực tiễn hạ tầng giao thông đa dạng ở Việt Nam lại nảy sinh nhiều tranh cãi. Việc đưa đề xuất này thành luật cứng vấp phải những lo ngại về tính khả thi, nhất là khi nhiều tuyến cao tốc hiện nay chỉ có hai làn xe, hoặc sự chênh lệch tốc độ giới hạn giữa các làn chưa thực sự đồng bộ để đáp ứng nhu cầu vượt của dòng xe cộ.

Cấm chạy liên tục làn trái: Bước ngoặt văn hóa hay chỉ thêm phiền toái? - Ảnh 2.

Chuyên gia Nguyễn Thúc Hoàng Linh chia sẻ về vấn đề cấm chạy liên tục làn trái. Ảnh: Trên Ghế

Để phân tích sâu hơn về nút thắt giao thông nhức nhối này, nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh – một chuyên gia có kinh nghiệm dày dặn về lĩnh vực ô tô và quan sát hạ tầng giao thông, đã đưa ra những quan điểm riêng đáng chú ý.

Trong cuộc trò chuyện, nhà báo Hoàng Linh đã mang đến những góc nhìn đa chiều về cội rễ của thói quen bám làn, đồng thời chỉ ra ranh giới mong manh giữa quy định pháp luật và văn hóa ứng xử của người dân. Chuyên gia cũng phân tích cặn kẽ cách hành xử chuẩn mực và thấu đáo nhất khi tài xế rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan với những chiếc xe liên tục xin vượt ở tốc độ tối đa.

Giải pháp thực sự cho bài toán bám làn là gì? Câu trả lời được chia sẻ chi tiết trong cuộc thảo luận ngay bên dưới.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Cấm chạy liên tục làn trái: Bước ngoặt văn hóa hay chỉ thêm phiền toái? - Ảnh 4.
Tags

HTV9

Nguyễn Thúc Hoàng Linh

VCCorp

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