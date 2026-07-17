California Fitness đóng cửa hàng loạt phòng tập, Elite Fitness rút đi, người dân TPHCM có thể tập gym ở đâu?

Người tập gym tại TP HCM đang tìm phương án thay thế.

California Fitness và Elite Fitness là hai thương hiệu phòng tập lớn tại Việt Nam. Cả hai vừa thông báo thu hẹp mạng lưới hoạt động. Người tập gym tại TP HCM đang tìm phương án thay thế.

California sẽ đóng cửa 5 câu lạc bộ

California Fitness & Yoga vừa thông báo dừng hoạt động 5 câu lạc bộ. Hai cơ sở tại trung tâm TP HCM là AMU ở phường Tân Sơn Nhì và GVC ở phường Gò Vấp. Hai cơ sở tại Hà Nội là PCH ở phường Cầu Giấy và CPT ở phường Cửa Nam. Một cơ sở khác tại Vũng Tàu cũng đóng cửa. Các cơ sở này sẽ ngừng hoạt động trong nửa cuối tháng 8 năm 2026.

California cho biết đây là quyết định sau khi rà soát hợp đồng thuê mặt bằng. Doanh nghiệp đang tái cấu trúc mạng lưới để phân bổ nguồn lực cho ưu tiên mới. Trước đó, California cho biết họ có khoảng 50 câu lạc bộ tại 6 tỉnh, thành. Đây là hệ thống phòng tập dẫn đầu về số lượng câu lạc bộ.

Trước đó, từ tháng 5 năm 2026, Elite Fitness đã rút hoàn toàn khỏi TP HCM. Câu lạc bộ cuối cùng là Elite Fitness Thảo Điền. Cơ sở này đóng cửa do không đạt thỏa thuận gia hạn mặt bằng. Elite Fitness thành lập năm 2010, là thành viên của BIM Group, định vị ở phân khúc cao cấp tiêu chuẩn 5 sao. Thương hiệu này từng có 14 câu lạc bộ trên toàn quốc.

Các phòng tập có thể lựa chọn thay thế

The New Gym. Đây là chuỗi phòng tập hoạt động 24 giờ mỗi ngày, có 15 chi nhánh tại TP HCM. Gói hội viên duy nhất có giá 299.000 đồng mỗi tháng, áp dụng cho quyền tập luyện 24 giờ, không thêm phụ phu. Các chi nhánh trải rộng nhiều quận. Quận 3 (cũ) có chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ. Quận 5 có chi nhánh Lê Hồng Phong. Quận 7 (cũ) có chi nhánh Nguyễn Thị Thập. Quận 10 (cũ) có chi nhánh Nguyễn Chí Thanh và Lý Thường Kiệt. Quận Tân Bình (cũ) có chi nhánh Hoàng Văn Thụ và Hoàng Việt.

CitiGym. Đây là chuỗi phòng tập định vị phân khúc 5 sao, có mặt tại nhiều quận trung tâm cũ như Vạn Hạnh Mall quận 10, Bến Vân Đồn quận 4, Phổ Quang Tân Bình. CitiGym dùng máy tập từ Life Fitness và Technogym, có xông hơi khô, xông hơi ướt và hơn 45 bộ môn tập luyện. Về giá, gói 48 tháng có tổng chi phí 37.800.000 đồng, tương đương khoảng 787.500 đồng mỗi tháng. Gói 24 tháng có tổng chi phí 21.240.000 đồng, tương đương khoảng 885.000 đồng mỗi tháng.

Saigon Sports Club. Đây là phòng tập thuộc phân khúc cao cấp, với mức giá từ 3.200.000 đồng mỗi tháng. Phòng tập nằm tại quận 7 (cũ), hoạt động theo mô hình câu lạc bộ thể thao trọn gói. Cơ sở tại 514B Huỳnh Tấn Phát có hồ bơi, nhà hàng, quầy nước ép và khu xông hơi. Ngoài gym, nơi đây còn có các lớp Boxing, Muay Thái, MMA, BJJ và CrossFit

Lưu ý khi chọn phòng tập. Người tập nên xem kỹ hợp đồng trước khi đăng ký gói dài hạn. Nên hỏi rõ chính sách hoàn tiền nếu phòng tập ngừng hoạt động giữa chừng. Nên chọn phòng tập gần nhà để giảm xáo trộn nếu có thay đổi trong tương lai.

*Mức giá tham gia tập luyện và sử dụng dịch vụ có thể thay đổi. Đây là mức tham khảo mà phóng viên tham khảo được.