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Cai thầu xây dựng bị bắt vì mua ma túy trả lương cho công nhân

Minh Đức
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, một cai thầu xây dựng bị xác định đã chuyển tiền cho công nhân đi mua heroin, sau đó dự kiến chia nhỏ số ma túy để bán và trả công cho những người có nhu cầu sử dụng.

Các bị can cùng tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Cụ thể, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Công an xã Chí Minh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Cương (SN 1985, trú tại xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa) và Lường Văn Hưng (SN 2001, trú tại xã Chiềng La, tỉnh Sơn La) đang cất giấu một túi xách bên trong có các cục và bột màu trắng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định số chất thu giữ là heroin, có tổng khối lượng 17,5628 gam.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định Nguyễn Văn Cương và Lường Văn Hưng đều là người sử dụng ma túy và từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cả hai làm công nhân xây dựng cho Đỗ Duy Đức (SN 1994, trú tại thành phố Hà Nội), là cai thầu xây dựng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức biết một số công nhân do mình quản lý có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã chuyển 31,5 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Cương, yêu cầu Cương đi mua ma túy. Cương sau đó rủ Lường Văn Hưng cùng tham gia.

Sau khi nhận tiền, Cương và Hưng thực hiện việc mua heroin rồi mang theo số ma túy trên. Cơ quan điều tra bước đầu xác định số heroin này được dự định chia nhỏ để bán cho những công nhân xây dựng có nhu cầu sử dụng và phục vụ việc trả công.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự Đỗ Duy Đức, Nguyễn Văn Cương và Lường Văn Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của từng đối tượng. Cơ quan điều tra đồng thời mở rộng xác minh những người có liên quan, làm rõ nguồn cung cấp số heroin trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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Tags

Công an tỉnh Hưng Yên

ma túy

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