Cái kết không ngờ của chuyện tình anh chàng shipper rước được Tiến sĩ người Mỹ về làm vợ chỉ nhờ câu chào trong thang máy

Điều khiến câu chuyện được chú ý là Hannah không yêu cầu nhà cửa, ô tô hay sính lễ. Cô lựa chọn kết hôn với một người đàn ông làm nghề giao đồ ăn, không đặt nặng điều kiện vật chất.

Từng khiến mạng xã hội Trung Quốc ngưỡng mộ bởi chuyện tình bắt đầu từ một lần giao đồ ăn, chàng tài xế giao hàng Liu Hao và cô giáo người Mỹ Hannah Harris giờ đây lại trở thành tâm điểm chú ý vì quyết định chia tay. Cô gái không đòi nhà cửa, xe cộ hay sính lễ khi kết hôn với một chàng trai Trung Quốc có học vấn và điều kiện kinh tế bình thường. Họ từng tin rằng chỉ cần yêu nhau chân thành thì mọi rào cản đều có thể vượt qua. Nhưng sau khoảng một năm bảy tháng chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi vì những khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa và sinh hoạt hằng ngày.

Từ câu chào trong thang máy đến đám cưới không sính lễ

Liu Hao, 28 tuổi, quê ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, từng làm công việc giao đồ ăn tại Thẩm Dương. Tháng 11/2024, trong một lần giao món ăn đến căn hộ của Hannah Harris, cô giáo tiếng Anh 31 tuổi đến từ bang Alabama, Mỹ, anh đã gặp cô trong thang máy và chủ động chào bằng một câu tiếng Anh đơn giản: “Hello, I love you”.

Câu nói có phần vụng về ấy lại tạo nên ấn tượng đặc biệt với Hannah. Hai người bắt đầu trò chuyện, dần phát hiện có nhiều sở thích chung về ẩm thực, thể thao và thú cưng. Từ một cuộc gặp tình cờ, mối quan hệ nhanh chóng phát triển thành tình yêu.

Ngày 6/11/2024, họ chính thức quen nhau. Chỉ khoảng hai tháng sau, vào tháng 1/2025, Liu Hao mua nhẫn kim cương và cầu hôn Hannah tại một ga tàu điện ngầm. Anh từng chia sẻ rằng dù thời gian quen biết chưa dài, anh cảm nhận cô là người phụ nữ tốt bụng và chính là người mình muốn tìm kiếm.

Ngày 28/3/2025, cả hai tổ chức đám cưới tại quê nhà Liu ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Cha mẹ Hannah không thể trực tiếp sang Trung Quốc dự lễ cưới nhưng vẫn gửi lời chúc phúc qua video. Điều khiến câu chuyện được chú ý là Hannah không yêu cầu nhà cửa, ô tô hay sính lễ. Cô lựa chọn kết hôn với một người đàn ông làm nghề giao đồ ăn, không đặt nặng điều kiện vật chất.

Thời điểm đó, Liu từng nói rằng dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, trái tim hai người vẫn gần nhau hơn bao giờ hết. Câu chuyện tình yêu vượt qua khoảng cách địa lý và khác biệt xuất thân nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người xem đây là một chuyện tình đẹp, nơi tình cảm được đặt cao hơn tiền bạc và những tiêu chuẩn vật chất thường thấy trong hôn nhân.

Chuyển đến thành phố mới, tình yêu bắt đầu va chạm với thực tế

Sau khi kết hôn, Liu Hao và Hannah sinh sống tại Thẩm Dương. Tuy nhiên, khí hậu vùng Đông Bắc Trung Quốc khá lạnh, không phù hợp với Hannah, người đến từ miền Nam nước Mỹ. Vì muốn vợ thích nghi tốt hơn, Liu quyết định tìm hướng thay đổi môi trường sống và công việc cho cô.

Khoảng cuối tháng 9/2026, hai người chuyển đến Hàng Châu với hy vọng có cuộc sống dễ chịu hơn. Nhưng chính tại thành phố mới, những mâu thuẫn vốn tồn tại âm thầm bắt đầu bộc lộ rõ rệt.

Theo lời Liu chia sẻ với truyền thông Trung Quốc ngày 23/10, trở ngại lớn nhất là ngôn ngữ. Dù có thể sử dụng điện thoại và phần mềm dịch thuật để giao tiếp, hai người vẫn gặp khó khăn khi muốn diễn đạt những suy nghĩ, cảm xúc phức tạp. Khi xảy ra tranh cãi, họ phải nhờ điện thoại dịch từng câu. Tuy nhiên, bản dịch đôi khi không truyền tải đúng ý người nói, khiến hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

Liu cho biết tiếng Anh của anh không tiến bộ, trong khi tiếng Trung của Hannah cũng chưa đủ tốt để giao tiếp sâu sắc. Nếu những câu chuyện thường ngày có thể giải quyết bằng cử chỉ hoặc vài từ đơn giản, thì những vấn đề liên quan đến cảm xúc, quan điểm sống lại cần sự thấu hiểu nhiều hơn thế.

Khác biệt còn xuất hiện trong thói quen ăn uống. Liu thích những món ăn truyền thống vùng Đông Bắc Trung Quốc, còn Hannah chuộng pizza và đồ ngọt. Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy, khi lặp lại mỗi ngày, cũng có thể trở thành nguyên nhân gây mệt mỏi.

Hannah còn phải đối mặt với cảm giác cô đơn. Cô làm việc khoảng 8-9 tiếng mỗi ngày, không có nhiều bạn bè thân thiết, khó sử dụng một số nền tảng mạng xã hội quen thuộc tại Mỹ và gặp trở ngại khi giao tiếp với những người xung quanh. Việc sống xa quê hương khiến cô ngày càng nhớ nhà. Liu cũng thừa nhận vợ không chỉ cảm thấy mệt mỏi vì công việc mà còn thiếu sự kết nối với môi trường sống mới.

Sau nhiều lần cố gắng thích nghi, cả hai nhận ra những khác biệt không dễ giải quyết. Liu cho biết họ đã chuẩn bị giấy tờ và dự định hoàn tất thủ tục ly hôn tại Phủ Thuận vào thời gian tới.

Từng tin tình yêu có thể vượt qua tất cả, cuối cùng vẫn phải chia tay

Ngày 23/10, Liu Hao đăng video thông báo anh và Hannah đã quyết định ly hôn. Anh khẳng định đây là lựa chọn được hai người cùng bàn bạc, không xuất phát từ ngoại tình hay tranh chấp tài chính. Họ cũng chưa có con chung nên việc chia tay được cho là sẽ ít phức tạp hơn.

Sau thông tin này, không ít cư dân mạng nghi ngờ Liu kết hôn với Hannah để tìm cơ hội sang Mỹ hoặc tạo nội dung thu hút lượt xem. Anh thẳng thắn bác bỏ những suy đoán ấy, khẳng định tình cảm ban đầu là thật. Liu cho biết mình chỉ học hết tiểu học và thậm chí khi kết hôn còn chưa biết thẻ xanh Mỹ là gì.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, anh nói: “Tôi từng tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, không ngờ cuối cùng tình yêu vẫn không thể chống lại thực tế”. Hannah hiện vẫn ở Hàng Châu và dự định trở về Mỹ vào mùa hè năm sau. Cô không muốn chia sẻ thêm về quyết định ly hôn.

Câu chuyện từng được ngợi ca như một chuyện tình cổ tích giờ đây để lại nhiều tiếc nuối. Một số người cho rằng cả hai đã quá vội vàng khi tiến tới hôn nhân chỉ sau vài tháng quen biết. Người khác lại nhìn nhận đây là bài học về những khác biệt trong hôn nhân xuyên văn hóa, nơi tình yêu thôi chưa đủ để hai người có thể chung sống lâu dài.

Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện này là sự khác biệt giữa yêu một người và sống cùng người ấy. Khi yêu, người ta có thể thấy những khác biệt là điều thú vị, thậm chí đáng yêu. Nhưng khi bước vào hôn nhân, những khác biệt ấy xuất hiện trong từng bữa ăn, cuộc trò chuyện, cách giải quyết mâu thuẫn và cả những ngày mệt mỏi sau giờ làm.