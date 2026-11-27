Hẹn hò 4 tháng mà không biết bạn trai mình thực ra là nữ, Vương bị "người yêu" dụ dỗ chuyển tiền nhiều lần, tổng cộng hơn 364.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Vụ án lừa đảo tình cảm tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa được tòa tuyên án. Bị cáo là một nữ nhân viên phục vụ nhà hàng họ Mã, sinh năm 2004. Mã che giấu giới tính thật, giả trai để thiết lập mối quan hệ yêu đương với đồng nghiệp họ Vương. Chỉ trong hơn bốn tháng, cô ta đã viện đủ mọi lý do để lừa tiền nạn nhân, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 364.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Theo Red Star News , mối quan hệ dựa trên sự dối trá này bắt đầu từ tháng 1/2025, khi Mã làm việc tại một nhà hàng ở thành phố An Khánh và làm quen với đồng nghiệp họ Vương. Do Mã sống trong ký túc xá nam, sử dụng nhà vệ sinh nam và luôn khẳng định mình là nam giới, Vương không nghi ngờ gì về giới tính mạo nhận của đối phương, dần dần nảy sinh tình cảm yêu đương.

Hồ sơ vụ án tiết lộ rằng, tại tòa, Mã khai khi đến xin việc tại nhà hàng, người quản lý đã trực tiếp đưa cô ta vào ký túc xá nam. Vương từng nhiều lần nhắn tin hỏi Mã là nam hay nữ, nhưng cô luôn khẳng định mình là nam. Nếu có đồng nghiệp hỏi trực tiếp trong giờ làm việc, cô ta chọn cách im lặng.

Một nữ nhân viên nhà hàng đã giả trai để hẹn hò với đồng nghiệp và lừa chiếm đoạt số tiền lớn. (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Vương cũng trình bày trước tòa rằng, chính vì Mã duy trì vỏ bọc nam giới trong thời gian dài nên bản thân mới hiểu lầm về giới tính của cô. Sau khi chiếm được lòng tin của Vương, từ tháng 6 đến giữa tháng 10 năm 2025, Mã đã bịa ra nhiều lý do khác nhau như cần tiền chữa bệnh, thanh toán phí chuyển nhượng bất động sản , hay chi phí làm thủ tục vay vốn để lấy từ “người yêu” tổng cộng hơn 364.000 nhân dân tệ.

Số tiền này không được sử dụng vào những mục đích đã nêu. Các công tố viên phát hiện ra rằng khoảng 278.120 nhân dân tệ (khoảng 1,08 tỷ đồng) đã được Mã dùng để nạp vào các nền tảng phát trực tiếp nhằm mua quà ảo tặng streamer; số còn lại được chi tiêu cho sinh hoạt cá nhân.

Bản thân Mã cũng thừa nhận rằng trong số tiền nhận được từ Vương, hơn 200.000 nhân dân tệ đã được dùng để tặng quà cho các streamer, và 100.000 nhân dân tệ khác được chi cho các khoản sinh hoạt phí hàng ngày.

Trước khi vụ việc bị phanh phui, Mã đã hoàn trả cho Vương 8.854 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng). Sau khi sự việc vỡ lở, gia đình cũng giúp trả thêm 20.000 nhân dân tệ (khoảng 78 triệu đồng). Ngày 17/3/2026, Mã bị cảnh sát bắt giữ và đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Tòa án xác định rằng Mã có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp. Thông qua việc bịa đặt và che giấu thông tin, người phụ nữ này đã lừa đảo chiếm đoạt 355.162,51 nhân dân tệ, qua đó cấu thành tội lừa đảo. Tuy nhiên, xét đến việc bị cáo đã thành khẩn khai báo sau khi bị bắt, đã hoàn trả một phần số tiền, một phần số tiền chiếm đoạt được sử dụng cho chi phí sinh hoạt chung của cả hai, tòa án quyết định áp dụng khung hình phạt nhẹ.

Tòa án Nhân dân quận Nghi Tú, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy tuyên phạt Mã 5 năm 8 tháng tù giam và phạt tiền 60.000 nhân dân tệ (khoảng 233 triệu đồng). Tòa án cũng ra lệnh tiếp tục thu hồi hơn 330.000 nhân dân tệ (khoảng 1,37 tỷ đồng) tiền thu lợi bất chính để hoàn trả cho bị hại.