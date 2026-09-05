Cái kết cho An Tây - Chi Dân khi vướng vòng lao lý

Sau khi dính vào chất cấm, hình ảnh của Chi Dân và An Tây đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Từng là những gương mặt được chú ý trong làng giải trí Việt, An Tây và Chi Dân đều từng có thời điểm sở hữu lượng người hâm mộ lớn, hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, sau khi vướng vào vòng lao lý, hình ảnh của cả hai đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ những nghệ sĩ được công chúng quan tâm, danh tiếng và hình tượng của Chi Dân và An Tây gây dựng trong nhiều năm đã bị tụt dốc không phanh.

Sau khi vướng vòng lao lý, hình ảnh của Chi Dân và An Tây đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

An Tây

Andrea Aybar (hay còn gọi là An Tây) sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sang Việt Nam sinh sống từ năm 7 tuổi và từng là một trong những gương mặt người mẫu trẻ được chú ý trong giai đoạn 2012-2014.

Sở hữu ngoại hình nổi bật, phong cách cá tính, An Tây từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tham gia một số dự án phim như Để Mai tính 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha... Sau đó, cô chuyển hướng sang sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và xây dựng hình ảnh cá nhân với kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi.

Trước khi vướng vòng lao lý, An Tây vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau khi bị bắt vì sử dụng chất cấm, hình ảnh của nữ người mẫu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

An Tây từng là một trong những gương mặt người mẫu trẻ được chú ý trong giai đoạn 2012-2014. Ảnh: FBNV

Sau khi bị bắt vì sử dụng chất cấm, hình ảnh của nữ người mẫu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo trong chuyên án VN10. Andrea Aybar được biết đến với tên An Tây nhận tổng mức hình phạt 8 năm tù về hai tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cơ quan điều tra, người mẫu An Tây, từ năm 2020, cô này thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ Andrea quay video đăng trên nền tảng Tiktok và đưa đón mình đi làm, Duy được trả công 10 triệu đồng/tháng. Toàn bộ sự việc An Tây rủ Duy sử dụng ma túy như sau: Đầu năm 2024, người mẫu An Tây nhờ 1 người tên Lộc mua ma túy để sử dụng. Khi Lộc đến khu vực Phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 (cũ) chơi thì biết người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) bán ma túy. Lộc đã mua cho người mẫu An Tây 1 gói ma túy, giá 500.000 đồng, giao ma túy tại khu vực gầm cầu Him Lam, quận 7 (cũ). Sau đó, người mẫu An Tây tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc sử dụng ma túy chung. Mỗi lần Lộc mua của Ngọc 1 gói ma túy giá 800.000 đồng, đưa lại cho người mẫu An Tây.

Lúc 18h ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để giúp cô này quay Tiktok. Người mẫu An Tây lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách rồi cả 2 cùng sử dụng. Lúc này, Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của người mẫu An Tây) đến chơi nên đã sử dụng ma túy cùng với cô này và Duy. Ngày 8/11/2024, Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để chở cô này đi quay Tiktok. Người mẫu An Tây nhờ Duy mua của Lộc 1 triệu đồng ma túy để sử dụng chung thì bị phát hiện. Khám xét chỗ ở của người mẫu An Tây thu giữ 0,1184 gam Methamphetamine và 0,7524 gam cần sa.

Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng khối lượng là 0,1184g methamphetamine, 0,7524g cần sa, 13,758g ketamine đã cho Nguyễn Phương Đông.

An Tây nhận tổng mức hình phạt 8 năm tù về hai tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Chi Dân

Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu) sinh năm 1989, là nam ca sĩ từng được yêu thích với nhiều ca khúc như Mất trí nhớ, Điều anh biết, 1234... Anh từng sở hữu lượng người hâm mộ lớn, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc và có nhiều sản phẩm đạt lượt nghe cao trên các nền tảng trực tuyến.

Trong giai đoạn hoạt động nghệ thuật, Chi Dân được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ có phong cách âm nhạc dễ tiếp cận với khán giả. Tuy nhiên, sau khi vướng vào vụ việc pháp lý, hình ảnh của nam ca sĩ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Chi Dân từng sở hữu lượng người hâm mộ lớn, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc và có nhiều sản phẩm đạt lượt nghe cao trên các nền tảng trực tuyến. Ảnh: FBNV

Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa, ca sĩ Chi Dân gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và những người đã luôn yêu mến, tin tưởng mình trong suốt thời gian qua. "Chỉ vì thiếu nhận thức và một lần nông nổi, bị cáo đã làm mất đi sự tin yêu của tất cả mọi người dành cho mình", Chi Dân nói trước HĐXX, đồng thời mong những người từng yêu mến có thể tha thứ và chờ đợi ngày trở về để làm lại cuộc đời.

"Trong rất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, bị cáo nhận ra những hành động của mình là sai trái với gia đình và xã hội. Trong thời gian tạm giam, bị cáo cảm thấy rất ăn năn và hối lỗi trước những hành vi và tội lỗi của mình gây ra. Bị cáo rất mong HĐXX và đại diện Viện Kiểm sát xem xét mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm trở về sửa chữa những lỗi lầm của mình và trở thành một con người mới, sống có ích cho gia đình và xã hội", bị cáo Chi Dân trình bày.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".